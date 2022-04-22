Невероятная Джульетта: эта хрупкая девушка-медик спасает наших бойцов на фронте

Джульетта окончила медицинский колледж по специальности офтальмология. И в ее обязанности входило назначать контактные линзы в современном стерильном кабинете.

Но судьба распорядилась иначе – Джульетта эвакуирует тяжелораненых ребят с минно-взрывчатыми или осколочными ранениями, с ожогами и другими травмами.

Она спешит со своим тревожным чемоданчиком в самый ад, чтобы в который раз не допустить в чьей-либо биографии "200".

"На войне нужен холодный ум! Эмоции оставлю на время после Победы!" – признается Джульетта.

Она отмечает, что как бы трудно сейчас не было, где бы она еще нашла такой крутой коллектив.

"Батальон боевой, все ребята – смелые, мотивированные, горой стоят друг за друга. Поэтому и я рядом с ними стараюсь "нюни" не распускать. Хотя, признаюсь честно, бывает непросто", - добавляет девушка.

Это уже вторая ротация у Джульетты. Первая длилась более 9 месяцев. Но сейчас она приехала вместе с военными в самом начале полномасштабного вторжения. И им с самых первых дней не везло – разрушали дома, где они располагались.

"Сначала в одном населенном пункте разместились, село начали крыть минами. Переехали в соседнее село – и его накрывали так, что приходилось в подвале ночевать. На третий день перебазировались, да и так было, мягко говоря, весело. В какой дом не поселимся – его разрушают. Было такое чувство, что за нами следят", - рассказала Джульетта.

Фото: Военный медик Джульетта (facebook.com/128brigade)

За полтора месяца работы у нее было немало. Но она старается сохранять спокойствие и настраиваться на работу.

"Никто ж не будет "цяцькаться" со мной из-за того, что девушка. Конечно, приходится сталкиваться с непростыми ранениями, морально и профессионально это не всегда просто. Но даже в таких условиях ребята не теряют чувство юмора. Вот недавно одному бойцу осколок под ухо залетел, а он полушутя начал жаловаться: "Это что, я уже не такой красивый буду?". Успокоила, что его внешности ничего не угрожает", - добавила девушка.

Она уверена, что победа украинского войска уже близко. Говорит, что настроилась к лету вернуться домой, а бойцы подразделения делают для этого все возможное.