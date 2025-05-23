Ждуть складні випробування. Цим знакам Зодіаку треба бути дуже уважними до кінця травня

Близнюки

У Близнюків до кінця травня може виникнути відчуття розгубленості або внутрішньої напруги. Імовірні складнощі в комунікації - як на роботі, так і в особистих стосунках. Варто уникати конфліктів і бути обережними з обіцянками, які ви даєте. Також можливе емоційне вигорання або втрати енергії - не нехтуйте відпочинком. Астрологи радять сповільнитися, не поспішати з важливими рішеннями та прислухатися до себе.

Порада: ведіть щоденник думок чи емоцій - це допоможе навести лад у голові.

Діва

Для Дів цей період може стати справжнім викликом у сфері фінансів або професійного розвитку. Можливі затримки в справах, несподівані витрати або ситуації, виведені з рівноваги. Вам необхідно ретельно перевіряти всі документи, уникати ризикованих угод і не поспішати з великими покупками. Також зірки радять більше дбати про своє здоров'я - надмірний стрес може датися взнаки. Важливо зберігати холодний розум і не піддаватися емоціям.

Порада: складіть план на короткий період - це поверне вам відчуття контролю.

Стрілець

Для Стрільців травень може виявитися часом внутрішніх сумнівів і розчарувань. Ваші очікування можуть не справдитися, особливо у сфері особистих стосунків або творчих проєктів. Також імовірні непорозуміння з близькими або напруженість у фінансових питаннях. Астрологи рекомендують не тікати від проблем, а дивитися їм у вічі - це допоможе вам вирости та вийти із ситуації.

Порада: зосередьтеся на внутрішніх цілях, а не на зовнішньому схваленні - тоді період пройде з користю.