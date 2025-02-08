Нетипові ознаки діабету, які можуть з'явитися на обличчі

Ознаки діабету, які з'являються на обличчі

У людей діабет 2 типу спричинений високим рівнем цукру в крові через те, що організм не виробляє достатньо інсуліну. Багато людей мають цей тип діабету, не усвідомлюючи цього, оскільки вони не завжди можуть помічати певні симптоми.

Загальні ознаки, про які багато хто знає, включають зміну кольору сечі та сильне відчуття спраги весь час. Однак деякі ознаки можуть з’явитися навіть на обличчі.

Кров циркулює навколо вен, щоб доставити кисень і поживні речовини до клітин шкіри. Коли цей процес порушується через ускладнення діабету, то шкіра стає сухою та свербить у поєднанні з помітним почервонінням. Ця зміна кольору може посилюватися темними плямами, висипаннями, пухирями та виразками.

Шкірні плями також можуть з’являтися на обличчях людей з діабетом, але вони не завжди є ознакою захворювання.

Разом із помітною зміною зовнішнього вигляду ваша шкіра також може почати змінюватись на дотик. Вони ніби стає твердішою, ніж зазвичай.

У важких випадках потовщення шкіри може ускладнювати рухи обличчям та глибоке дихання. Зменшення кровотоку до шкіри, пошкодження кровоносних судин і нервів, а також вплив діабету на колаген у шкірі призводять до зміни зовнішнього вигляду обличчя.

Як уникнути діабету

Здоровий спосіб життя може значно знизити ризик розвитку діабету 2 типу і він містить: