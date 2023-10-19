Netflix суттєво підвищив тарифи. Чого чекати українцям

Нові ціни на плани Netflix

У листі до акціонерів представники Netflix зазначають, що з 18 жовтня відбулося "коригування цін" тарифних планів у трьох країнах: США, Великій Британії і Франції.

У США тарифи Basic with Ads (6,99 доларів) і Standard (15,49 доларів) змін не зазнають, натомість Basic тепер коштуватиме 11,99 доларів (ціна підвищилася на 2 долари), а Premium подорожчав на 3 долари - до 22,99 доларів.

Для користувачів з Великої Британії ціни відтепер будуть наступними:

4,99 фунтів стерлінгів за тариф Basic with Ads (змін не відбулося)

7,99 фунтів стерлінгів за Basic

10,99 фунтів стерлінгів за Standard (змін не відбулося)

17,99 фунтів стерлінгів за Premium

У Франції користувачі будуть платити за перегляд фільмів такі суми:

5,99 євро у тарифному плані Basic with Ads (змін не відбулося)

10,99 євро у Basic

13,49 євро у Standard (змін не відбулося)

19,99 євро у плані Premium

"Наша ціна є однією з найнижчих серед інших стримінгових сервісах, до того ж, наприклад, у США 6,99 доларів - це менше, ніж середня ціна одного квитка в кіно", - йдеться у повідомленні.

Чи подорожчають тарифні плани Netflix в Україні

На тлі здорожчання базових і преміальних планів популярного стрімінг-сервісу у різних країнах світу, ми звернулися до прес-служби Netflix за коментарем щодо того, чого чекати користувачам платформи з України у найближчому майбутньому.

У представництві компанії сказали, що "поки що не володіють інформацією" про можливе підвищення тарифів для українців.

"Вартість планів, яка вказана на нашому сайті, на сьогодні є актуальною для користувачів з України", - відповіли у Netflix.

Наразі тарифи в Україні наступні

Базовий: 4,99 євро (близько 190 грн)

Стандартний: 7,49 євро (290 грн)

Преміум: 9,99 євро (390 грн)

Крім того, до двох останніх тарифів за 2,99 євро (115 грн) можна додати гостьову підписку, користувач якої отримає власні обліковий запис і пароль, але за сервіс сплачуватиме особа, яка її оформила.

Додамо, що останнє підвищення цін Netflix відбулося у січні 2022 року.

Тоді у США вартість стандартного тарифу збільшилася з 14 до 15,49 доларів на місяць, а преміального - з 18 до 19,99 доларів.