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Netflix существенно повысил тарифы. Чего ждать украинцам

Netflix меняет цены на подписку (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Netflix существенно повышает цены на свои базовые и премиальные планы, чтобы на равных конкурировать с другими стриминговыми платформами, в частности, Amazon Prime Video, Disney+ и Paramount+ и т.д.

РБК-Украина (проект Styler) узнало, как и где уже изменились тарифы Netflix и чего ждать украинцам.

При написании материала использовались следующие источники: Письмо Netflix к акционерам.

Новые цены на планы Netflix

В письме к акционерам представители Netflix отмечают, что с 18 октября произошла "корректировка цен" тарифных планов в трех странах: США, Великобритании и Франции.

В США тарифы Basic with Ads (6,99 долларов) и Standard (15,49 долларов) изменений не имеют, вместо этого Basic теперь будет стоить 11,99 долларов (цена повысилась на 2 доллара), а Premium подорожал на 3 доллара - до 22, 99 долларов.

Для пользователей из Великобритании цены будут следующими:

  • 4,99 фунтов стерлингов за тариф Basic with Ads (изменений не произошло)
  • 7,99 фунтов стерлингов за Basic
  • 10,99 фунтов стерлингов за Standard (изменений не произошло)
  • 17,99 фунтов стерлингов за Premium

Во Франции пользователи будут платить за просмотр фильмов следующие суммы:

  • 5,99 евро в тарифном плане Basic with Ads (изменений не произошло)
  • 10,99 евро у Basic
  • 13,49 евро у Standard (изменений не произошло)
  • 19,99 евро в плане Premium

"Наша цена является одной из самых низких среди других стриминговых сервисов, к тому же, например, в США 6,99 долларов - это меньше, чем средняя цена одного билета в кино", - говорится в сообщении.

Подорожают ли тарифные планы Netflix в Украине

На фоне подорожания базовых и премиальных планов популярного стриминг-сервиса в разных странах мира, мы обратились к пресс-службе Netflix за комментарием по поводу того, чего ждать пользователям платформы из Украины в ближайшем будущем.

В представительстве компании сказали, что "пока не владеют информацией" о возможном повышении тарифов для украинцев.

"Стоимость планов, которая указанная на нашем сайте, на сегодняшний день является актуальной для пользователей из Украины", - ответили в Netflix.

Теперь тарифы в Украине следующие

  • Базовый : 4,99 евро (около 190 грн)
  • Стандартный : 7,49 евро (290 грн)
  • Премиум : 9,99 евро (390 грн)

Кроме того, к двум последним тарифам за 2,99 евро (115 грн) можно добавить гостевую подписку, пользователь которой получит собственную учетную запись и пароль, но за сервис будет платить лицо, оформившее ее.

Последнее повышение цен Netflix произошло в январе 2022 года.

Тогда в США стоимость стандартного тарифа увеличилась с 14 до 15,49 долларов в месяц, а премиального - с 18 до 19,99 долларов.

Ранее мы сообщали, что Netflix разозлил украинцев, назвав Ярослава Мудрого российским царем.

Также мы писали, что Зеленский на Netflix рассказал о планах после победы.

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