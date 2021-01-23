Netflix рассказали об убийстве Бандеры и отравление Ющенко: трейлер нового сериала

Netflix выпустил 8-серийный документальный сериал о работе шпионов и разведки. В сериале "Шпионское ремесло/Spycraft" рассказывают о техниках и методах спецслужб на примере реальных историй. Так, главными героями одной из серий стали лидеры ОУН Степан Бандера и Лев Ребета, а также бывший украинский президент Виктор Ющенко.

Сериал можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix. Трейлер сериала опубликовали на видеохостинге YouTube.

Об украинских персоналиях, ставших жертвами вредоносного шпионажа, рассказывается во второй серии под названием "Смертельные яды". Так, главной темой становится отравление. В ней рассказывается об убийстве лидеров ОУН Степана Бандеры и Льва Ребета, а также упоминается история отравления бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

В этой серии детально рассказывают, как агент КГБ Богдан Сташинский отравил цианидом публициста Ребета, а затем лидера Организации украинских националистов Бандеру.

Пока сериал озвучили только на английском, турецком и польском. Но уже доступны субтитры на русском языке.

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