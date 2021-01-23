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Netflix розповіли про вбивство Бандери і отруєння Ющенка: трейлер нового серіалу

Автор: Анна Кисельова

Netflix випустив 8-серійний документальний серіал про роботу шпигунів і розвідки. У серіалі "Шпигунське ремесло/Spycraft" розповідають про техніку і методи спецслужб на прикладі реальних історій. Так, головними героями однієї з серій стали лідери ОУН Степан Бандера і Лев Ребета, а також колишній український президент Віктор Ющенко.

Серіал можна переглянути на стрімінговій платформі Netflix. Трейлер серіалу опублікували на відеохостингу YouTube.

Про українських персоналій, які стали жертвами шкідливого шпигунства, розповідається в другій серії під назвою "Смертельні отрути". Так, головною темою стає отруєння. В ній розповідається про вбивство лідерів ОУН Степана Бандери та Лева Ребета, а також згадується історія отруєння колишнього президента України Віктора Ющенка.

У цій серії детально розповідають, як агент КДБ Богдан Сташинський отруїв ціанідом публіциста Ребета, а потім лідера Організації українських націоналістів Бандеру.

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Поки серіал озвучили тільки англійською, турецькою та польською. Але вже доступні субтитри російською мовою.

До цього ми писали, що 24 січня на каналі "Україна" відбудеться прем'єра 4-серійного фільму "Згадати себе". Нова картина – про пошук себе та істини. Головна героїня, яка пережила загибель чоловіка, повертається до нормального життя. Проте доля приготувала їй нові випробування.

Раніше ми писали, що культовий серіал "Секс і місто" отримав продовження.

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Новини України Виктор ЮщенкоСтепан БандераNetflix