Netflix провів найбільше оновлення за 12 років: які зміни чекають на користувачів

Netflix починає глобальний запуск нового інтерфейсу для своєї версії на телевізорах і ТВ-приставках. Оновлений користувацький досвід зробить навігацію простішою, рекомендації - точнішими, а головне меню - більш персоналізованим.
РБК-Україна (проект Styler) ділиться подробицями масштабного редизайну користувацького інтерфейсу додатка Netflix.
Головна мета оновлення - полегшити користувачеві вибір контенту і скоротити "втому від вибору".
Спрощена навігація
Меню з основними розділами - "Пошук", "Серіали", "Фільми", "Ігри" та "Мій Netflix" - тепер завжди буде відображатися у верхній частині екрана для швидкого доступу.
Інтерактивні рекомендації в реальному часі
Головна сторінка буде "вчитися" на ваших переглядах, реакціях і пошуках. Алгоритми почнуть підлаштовуватися під поточний настрій і вподобання, пропонуючи персоналізовані добірки контенту на льоту.
Розділ "Мій Netflix"
Це персональний центр користувача, де зібрані всі важливі елементи: продовження перегляду, список "Дивитися пізніше" і нагадування про прем'єри.
Подробиці про кожен тайтл
Тепер, перш ніж запустити серіал або фільм, можна буде одразу побачити його опис, тривалість, досягнення, рейтинг у топі та акторський склад - без необхідності відкривати картку окремо.
Нова вертикальна стрічка, в якій показуватимуться короткі кліпи з серіалів і фільмів. Вона створена для того, щоб швидко привернути увагу - користувач зможе одразу почати перегляд або зберегти контент у "Мій список" на потім.
На пристроях під управлінням iOS стане доступна бета-версія з підтримкою генеративного ШІ. Вона дасть змогу шукати фільми та серіали за допомогою природної мови - наприклад, із запитом: "Хочу подивитися драму, але не надто сумну".
Нова ТВ-версія Netflix почне поширюватися з 19 травня і стане доступною на більшості телевізорів і стримінгових пристроїв. Користувачі дізнаються про перехід за вітальним повідомленням, яке розповість про нові функції.
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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Netflix, Merca2.0.