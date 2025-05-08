Netflix провів найбільше оновлення за 12 років: які зміни чекають на користувачів

Що змінилося в застосунку на телевізорах

Головна мета оновлення - полегшити користувачеві вибір контенту і скоротити "втому від вибору".

Спрощена навігація

Меню з основними розділами - "Пошук", "Серіали", "Фільми", "Ігри" та "Мій Netflix" - тепер завжди буде відображатися у верхній частині екрана для швидкого доступу.

Інтерактивні рекомендації в реальному часі

Головна сторінка буде "вчитися" на ваших переглядах, реакціях і пошуках. Алгоритми почнуть підлаштовуватися під поточний настрій і вподобання, пропонуючи персоналізовані добірки контенту на льоту.

Розділ "Мій Netflix"

Це персональний центр користувача, де зібрані всі важливі елементи: продовження перегляду, список "Дивитися пізніше" і нагадування про прем'єри.

Подробиці про кожен тайтл

Тепер, перш ніж запустити серіал або фільм, можна буде одразу побачити його опис, тривалість, досягнення, рейтинг у топі та акторський склад - без необхідності відкривати картку окремо.

Попередній перегляд нового дизайну ТВ-інтерфейсу Netflix (фото: Netflix)

Що змінилося в застосунку Netflix на мобільних пристроях

Нова вертикальна стрічка, в якій показуватимуться короткі кліпи з серіалів і фільмів. Вона створена для того, щоб швидко привернути увагу - користувач зможе одразу почати перегляд або зберегти контент у "Мій список" на потім.

На пристроях під управлінням iOS стане доступна бета-версія з підтримкою генеративного ШІ. Вона дасть змогу шукати фільми та серіали за допомогою природної мови - наприклад, із запитом: "Хочу подивитися драму, але не надто сумну".

Коли чекати оновлення

Нова ТВ-версія Netflix почне поширюватися з 19 травня і стане доступною на більшості телевізорів і стримінгових пристроїв. Користувачі дізнаються про перехід за вітальним повідомленням, яке розповість про нові функції.