RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Netflix провел самое крупное обновление за 12 лет: какие изменения ждут пользователей

Netflix полностью обновил интерфейс (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Netflix начинает глобальный запуск нового интерфейса для своей версии на телевизорах и ТВ-приставках. Обновленный пользовательский опыт сделает навигацию проще, рекомендации - точнее, а главное меню - более персонализированным.

РБК-Украина (проект Styler) делится подробностями масштабного редизайна пользовательского интерфейса приложения Netflix.

Что изменилось в приложении на телевизорах 

Главная цель обновления - облегчить пользователю выбор контента и сократить "усталость от выбора".  

Упрощенная навигация 

Меню с основными разделами - "Поиск", "Сериалы", "Фильмы", "Игры" и "Мой Netflix" - теперь всегда будет отображаться в верхней части экрана для быстрого доступа. 

Интерактивные рекомендации в реальном времени 

Главная страница будет "учиться" на ваших просмотрах, реакциях и поисках. Алгоритмы начнут подстраиваться под текущее настроение и предпочтения, предлагая персонализированные подборки контента на лету. 

Раздел "Мой Netflix" 

Это персональный центр пользователя, где собраны все важные элементы: продолжение просмотра, список "Смотреть позже" и напоминания о премьерах. 

Подробности о каждом тайтле 

Теперь, прежде чем запустить сериал или фильм, можно будет сразу увидеть его описание, продолжительность, достижения, рейтинг в топе и актерский состав - без необходимости открывать карточку отдельно. 

Предварительный просмотр нового дизайна ТВ-интерфейса Netflix (фото: Netflix)

Что изменилось в приложении Netflix на мобильных устройствах 

Новая вертикальная лента, в которой будут показываться короткие клипы из сериалов и фильмов. Она создана для того, чтобы быстро привлечь внимание - пользователь сможет сразу начать просмотр или сохранить контент в "Мой список" на потом. 

На устройствах под управлением iOS станет доступна бета-версия с поддержкой генеративного ИИ. Она позволит искать фильмы и сериалы с помощью естественного языка - например, с запросом: "Хочу посмотреть драму, но не слишком грустную". 

Когда ждать обновление 

Новая ТВ-версия Netflix начнет распространяться с 19 мая и станет доступна на большинстве телевизоров и стриминговых устройств. Пользователи узнают о переходе по приветственному сообщению, которое расскажет о новых функциях. 

Вас может заинтересовать:

При подготовке материала использовались следующие источники: Netflix, Merca2.0.

Читайте РБК-Украина в Google News
NetflixПриложениеФильмы