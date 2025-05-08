Netflix провел самое крупное обновление за 12 лет: какие изменения ждут пользователей

Что изменилось в приложении на телевизорах

Главная цель обновления - облегчить пользователю выбор контента и сократить "усталость от выбора".

Упрощенная навигация

Меню с основными разделами - "Поиск", "Сериалы", "Фильмы", "Игры" и "Мой Netflix" - теперь всегда будет отображаться в верхней части экрана для быстрого доступа.

Интерактивные рекомендации в реальном времени

Главная страница будет "учиться" на ваших просмотрах, реакциях и поисках. Алгоритмы начнут подстраиваться под текущее настроение и предпочтения, предлагая персонализированные подборки контента на лету.

Раздел "Мой Netflix"

Это персональный центр пользователя, где собраны все важные элементы: продолжение просмотра, список "Смотреть позже" и напоминания о премьерах.

Подробности о каждом тайтле

Теперь, прежде чем запустить сериал или фильм, можно будет сразу увидеть его описание, продолжительность, достижения, рейтинг в топе и актерский состав - без необходимости открывать карточку отдельно.

Предварительный просмотр нового дизайна ТВ-интерфейса Netflix (фото: Netflix)

Что изменилось в приложении Netflix на мобильных устройствах

Новая вертикальная лента, в которой будут показываться короткие клипы из сериалов и фильмов. Она создана для того, чтобы быстро привлечь внимание - пользователь сможет сразу начать просмотр или сохранить контент в "Мой список" на потом.

На устройствах под управлением iOS станет доступна бета-версия с поддержкой генеративного ИИ. Она позволит искать фильмы и сериалы с помощью естественного языка - например, с запросом: "Хочу посмотреть драму, но не слишком грустную".

Когда ждать обновление

Новая ТВ-версия Netflix начнет распространяться с 19 мая и станет доступна на большинстве телевизоров и стриминговых устройств. Пользователи узнают о переходе по приветственному сообщению, которое расскажет о новых функциях.