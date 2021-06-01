Netflix перевел слово "бандеровец" как "коллаборант нацистов": в сети разгорелся скандал

На Netflix вышли российские фильмы "Брат" и "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова. В англоязычной версии фильма слово "бандеровец" переведено как "украинский нацистский коллаборационист".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин.
Права на показ этой ленты, а также на первый фильм "Брат", Netflix выкупил накануне. В английской версии картины называются "Brother" и "Brother 2. On The Way Home".
"Скоро выясним, как влияют групповые обращения украинских нардепов на иностранную компанию. А пока можете зайти к ним на страницу и написать, что о них думаете", — написал Гурин.
Как говорится в сюжете фильма, после прилета в Соединенные Штаты Америки герой актера Виктора Сухорукова в аэропорту встречает представителей "украинской мафии".
В оригинале диалог героев фильма звучит следующим образом:
Перевод Netflix на английский язык с обратным переводом:
Кадр из фильма (facebook.com/mitya.gurin)
В комментариях пользователи пишут, что целесообразно было использовать слово banderite - прямой и точный перевод "бандеровца", то есть последователя Бандеры.
Ранее мы рассказывали, что в Netflix рассказали об убийстве Бандеры и отравлении Ющенко.