Netflix переклав слово "бандерівець" як "колаборант нацистів": у мережі розгорівся скандал

На Netflix вийшли російські фільми" Брат "і" Брат-2 " режисера Олексія Балабанова. В англомовній версії фільму слово " бандерівець "перекладено як"український нацистський колабораціоніст".
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Дмитро Гурін.
Права на показ цієї стрічки, а також на перший фільм" Брат", Netflix викупив напередодні. В англійській версії картини називаються "Brother" і " Brother 2. On The Way Home".
"Скоро з'ясуємо, як впливають групові звернення українських нардепів на іноземну компанію. А поки можете зайти до них на сторінку і написати, що про них думаєте", — написав Гурин.
Як йдеться в сюжеті фільму, після прильоту в Сполучені Штати Америки герой актора Віктора Сухорукова в аеропорту зустрічає представників "української мафії".
В оригіналі діалог героїв фільму звучить наступним чином:
Переклад Netflix на англійську мову зі зворотним перекладом:
Кадр з фільму (facebook.com/mitya.gurin)
У коментарях користувачі пишуть, що доцільно було використовувати слово banderite - прямий і точний переклад "бандерівця", тобто послідовника Бандери.
Раніше ми розповідали, що в Netflix розповіли про вбивство Бандери та отруєння Ющенка.