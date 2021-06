Netflix переклав слово "бандерівець" як "колаборант нацистів": у мережі розгорівся скандал

Права на показ цієї стрічки, а також на перший фільм" Брат", Netflix викупив напередодні. В англійській версії картини називаються "Brother" і " Brother 2. On The Way Home".

"Скоро з'ясуємо, як впливають групові звернення українських нардепів на іноземну компанію. А поки можете зайти до них на сторінку і написати, що про них думаєте", — написав Гурин.

Як йдеться в сюжеті фільму, після прильоту в Сполучені Штати Америки герой актора Віктора Сухорукова в аеропорту зустрічає представників "української мафії".

В оригіналі діалог героїв фільму звучить наступним чином:

Чуєш, земляк, а де тут росіяни живуть?

М*скаль мені не земляк.

Бандерівець?

Переклад Netflix на англійську мову зі зворотним перекладом:

Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слухай, земляк, де росіяни живуть?)

Muskovites are not my countryman (М*сковіти мені не земляки).

Ukrainian Nazi collaborator? (Український нацистський колабораціоніст?)

Кадр з фільму (facebook.com/mitya.gurin)

У коментарях користувачі пишуть, що доцільно було використовувати слово banderite - прямий і точний переклад "бандерівця", тобто послідовника Бандери.