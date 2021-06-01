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Netflix перевел слово "бандеровец" как "коллаборант нацистов": в сети разгорелся скандал

Новина українською →
Вторник 01 июня 2021 22:55
Netflix перевел слово "бандеровец" как "коллаборант нацистов": в сети разгорелся скандал Фото: Netflix попал в скандал (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

На Netflix вышли российские фильмы "Брат" и "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова. В англоязычной версии фильма слово "бандеровец" переведено как "украинский нацистский коллаборационист".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин.

Права на показ этой ленты, а также на первый фильм "Брат", Netflix выкупил накануне. В английской версии картины называются "Brother" и "Brother 2. On The Way Home".

"Скоро выясним, как влияют групповые обращения украинских нардепов на иностранную компанию. А пока можете зайти к ним на страницу и написать, что о них думаете", — написал Гурин.

Как говорится в сюжете фильма, после прилета в Соединенные Штаты Америки герой актера Виктора Сухорукова в аэропорту встречает представителей "украинской мафии".

В оригинале диалог героев фильма звучит следующим образом:

  • Слышишь, земляк, а где тут русские живут?
  • М*скаль мне не земляк.
  • Бандеровец?

Перевод Netflix на английский язык с обратным переводом:

  • Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слушай, земляк, где русские живут?)
  • Muskovites are not my countryman (М*сковиты мне не земляки).
  • Ukrainian Nazi collaborator? (Украинский нацистский коллаборационист?)

Netflix перевел слово &quot;бандеровец&quot; как &quot;коллаборант нацистов&quot;: в сети разгорелся скандал

Кадр из фильма (facebook.com/mitya.gurin)

В комментариях пользователи пишут, что целесообразно было использовать слово banderite - прямой и точный перевод "бандеровца", то есть последователя Бандеры.

  • Мало того что цены для Украины у них выше чем для Турции, так они еще вот это? Отменю оплату
  • Что это вообще за уровень перевода. Заменить одно слово целым предложением из русской википедии?
  • Правильно, конечно, Banderit. Стоит развивать местные бренды
  • А ведь есть слово Banderite - прямой и точный перевод именно "бандеровца" - то есть последователь Степана Бандеры. Не надо ничего выдумывать, все уже выдумано. Да пусть даже и не понаслышке. Но честно, Nazi collaborator, мне кажется, только одна страна выработать могла. Известно какая.

Ранее мы рассказывали, что в Netflix рассказали об убийстве Бандеры и отравлении Ющенко.

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