Netflix перевел слово "бандеровец" как "коллаборант нацистов": в сети разгорелся скандал

Права на показ этой ленты, а также на первый фильм "Брат", Netflix выкупил накануне. В английской версии картины называются "Brother" и "Brother 2. On The Way Home".

"Скоро выясним, как влияют групповые обращения украинских нардепов на иностранную компанию. А пока можете зайти к ним на страницу и написать, что о них думаете", — написал Гурин.

Как говорится в сюжете фильма, после прилета в Соединенные Штаты Америки герой актера Виктора Сухорукова в аэропорту встречает представителей "украинской мафии".

В оригинале диалог героев фильма звучит следующим образом:

Слышишь, земляк, а где тут русские живут?

М*скаль мне не земляк.

Бандеровец?

Перевод Netflix на английский язык с обратным переводом:

Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слушай, земляк, где русские живут?)

Muskovites are not my countryman (М*сковиты мне не земляки).

Ukrainian Nazi collaborator? (Украинский нацистский коллаборационист?)

Кадр из фильма (facebook.com/mitya.gurin)

В комментариях пользователи пишут, что целесообразно было использовать слово banderite - прямой и точный перевод "бандеровца", то есть последователя Бандеры.