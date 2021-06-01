Netflix перевел слово "бандеровец" как "коллаборант нацистов": в сети разгорелся скандал
На Netflix вышли российские фильмы "Брат" и "Брат-2" режиссера Алексея Балабанова. В англоязычной версии фильма слово "бандеровец" переведено как "украинский нацистский коллаборационист".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп "Слуги народа" Дмитрий Гурин.
Права на показ этой ленты, а также на первый фильм "Брат", Netflix выкупил накануне. В английской версии картины называются "Brother" и "Brother 2. On The Way Home".
"Скоро выясним, как влияют групповые обращения украинских нардепов на иностранную компанию. А пока можете зайти к ним на страницу и написать, что о них думаете", — написал Гурин.
Как говорится в сюжете фильма, после прилета в Соединенные Штаты Америки герой актера Виктора Сухорукова в аэропорту встречает представителей "украинской мафии".
В оригинале диалог героев фильма звучит следующим образом:
- Слышишь, земляк, а где тут русские живут?
- М*скаль мне не земляк.
- Бандеровец?
Перевод Netflix на английский язык с обратным переводом:
- Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слушай, земляк, где русские живут?)
- Muskovites are not my countryman (М*сковиты мне не земляки).
- Ukrainian Nazi collaborator? (Украинский нацистский коллаборационист?)
Кадр из фильма (facebook.com/mitya.gurin)
В комментариях пользователи пишут, что целесообразно было использовать слово banderite - прямой и точный перевод "бандеровца", то есть последователя Бандеры.
- Мало того что цены для Украины у них выше чем для Турции, так они еще вот это? Отменю оплату
- Что это вообще за уровень перевода. Заменить одно слово целым предложением из русской википедии?
- Правильно, конечно, Banderit. Стоит развивать местные бренды
- А ведь есть слово Banderite - прямой и точный перевод именно "бандеровца" - то есть последователь Степана Бандеры. Не надо ничего выдумывать, все уже выдумано. Да пусть даже и не понаслышке. Но честно, Nazi collaborator, мне кажется, только одна страна выработать могла. Известно какая.
Ранее мы рассказывали, что в Netflix рассказали об убийстве Бандеры и отравлении Ющенко.