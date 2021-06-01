Netflix переклав слово "бандерівець" як "колаборант нацистів": у мережі розгорівся скандал
На Netflix вийшли російські фільми" Брат "і" Брат-2 " режисера Олексія Балабанова. В англомовній версії фільму слово " бандерівець "перекладено як"український нацистський колабораціоніст".
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Дмитро Гурін.
Права на показ цієї стрічки, а також на перший фільм" Брат", Netflix викупив напередодні. В англійській версії картини називаються "Brother" і " Brother 2. On The Way Home".
"Скоро з'ясуємо, як впливають групові звернення українських нардепів на іноземну компанію. А поки можете зайти до них на сторінку і написати, що про них думаєте", — написав Гурин.
Як йдеться в сюжеті фільму, після прильоту в Сполучені Штати Америки герой актора Віктора Сухорукова в аеропорту зустрічає представників "української мафії".
В оригіналі діалог героїв фільму звучить наступним чином:
- Чуєш, земляк, а де тут росіяни живуть?
- М*скаль мені не земляк.
- Бандерівець?
Переклад Netflix на англійську мову зі зворотним перекладом:
- Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слухай, земляк, де росіяни живуть?)
- Muskovites are not my countryman (М*сковіти мені не земляки).
- Ukrainian Nazi collaborator? (Український нацистський колабораціоніст?)
Кадр з фільму (facebook.com/mitya.gurin)
У коментарях користувачі пишуть, що доцільно було використовувати слово banderite - прямий і точний переклад "бандерівця", тобто послідовника Бандери.
- Мало того що ціни для України у них вище ніж для Туреччини, так вони ще ось це? Скасую оплату
- Що це взагалі за рівень перекладу. Замінити одне слово цілим реченням з російської Вікіпедії?
- Правильно, звичайно, Banderit. Варто розвивати місцеві бренди
- Але ж є слово Banderite - прямий і точний переклад саме "бандерівця" - тобто послідовник Степана Бандери. Не треба нічого вигадувати, все вже вигадано. Та нехай навіть і не з чуток. Але чесно, Nazi collaborator, мені здається, тільки одна країна виробити могла. Відомо яка.
Раніше ми розповідали, що в Netflix розповіли про вбивство Бандери та отруєння Ющенка.