ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Netflix рассказали об убийстве Бандеры и отравление Ющенко: трейлер нового сериала

Суббота 23 января 2021 19:48
Netflix рассказали об убийстве Бандеры и отравление Ющенко: трейлер нового сериала
Netflix рассказали об убийстве Бандеры и отравление Ющенко в новом сериале (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Netflix выпустил 8-серийный документальный сериал о работе шпионов и разведки. В сериале "Шпионское ремесло/Spycraft" рассказывают о техниках и методах спецслужб на примере реальных историй. Так, главными героями одной из серий стали лидеры ОУН Степан Бандера и Лев Ребета, а также бывший украинский президент Виктор Ющенко.

Сериал можно посмотреть на стриминговой платформе Netflix. Трейлер сериала опубликовали на видеохостинге YouTube.

Об украинских персоналиях, ставших жертвами вредоносного шпионажа, рассказывается во второй серии под названием "Смертельные яды". Так, главной темой становится отравление. В ней рассказывается об убийстве лидеров ОУН Степана Бандеры и Льва Ребета, а также упоминается история отравления бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

В этой серии детально рассказывают, как агент КГБ Богдан Сташинский отравил цианидом публициста Ребета, а затем лидера Организации украинских националистов Бандеру.

Пока сериал озвучили только на английском, турецком и польском. Но уже доступны субтитры на русском языке.

До этого мы писали, что 24 января на канале "Украина" состоится премьера 4-серийного фильма "Вспомнить себя". Новая картина – о поиске себя и истины. Главная героиня, которая пережила гибель мужа, возвращается к нормальной жизни. Однако судьба приготовила ей новые испытания.

Ранее мы писали, что культовый сериал "Секс и город" получил продолжение.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Телешоу Виктор ЮщенкоСтепан БандераNetflix

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь