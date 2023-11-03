Netflix вигадав, як утримувати увагу глядачів

Згідно з планами Netflix, починаючи з початку наступного року, платформа надасть можливість перегляду однієї серії без реклами після того, як користувачі подивляться три епізоди поспіль. Цей крок спрямований на те, щоб утримати інтерес людей та запобігти їхньому бажанню перестати дивитися серіал.

Раніше Netflix наголошував на важливості утримання уваги своїх передплатників, і вони зазначали, що випуск серіалів цілком або кількома епізодами одразу сприяє залученню глядачів.

У перший рік після запуску плану з рекламою, Netflix залучив понад 15 мільйонів активних користувачів щомісяця.

Як відзначає The Verge, підвищення цін на підписку на Netflix призвело до того, що все більше користувачів переключаються на доступніші тарифи, що включають показ реклами.

Наприклад, базовий тариф у США подорожчав із 9,99 до 11,99 доларів на місяць, а преміум-тариф збільшився з 19,99 до 22,99 доларів.

Тим часом тариф, з рекламою залишився на рівні 6,99 доларів, і він був запроваджений у кількох країнах у листопаді 2022 року. Він включає показ реклами протягом чотирьох або п'яти хвилин на годину.

В Україні, у свою чергу, діє базовий, стандартний та преміум-плани за 4,99, 7,49 та 9,99 євро на місяць відповідно.