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Netflix суттєво підвищив тарифи. Чого чекати українцям

Четвер 19 жовтня 2023 17:18
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Netflix суттєво підвищив тарифи. Чого чекати українцям Netflix змінює ціни на підписку (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Netflix суттєво підвищує ціни на свої базові та преміальні плани, щоб на рівних конкурувати з іншими стрімінговими платформами, зокрема Amazon Prime Video, Disney+ і Paramount+ тощо.

РБК-Україна (проект Styler) дізналося, як і де вже змінилися тарифи Netflix і чого чекати українцям.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Лист Netflix до акціонерів.

Нові ціни на плани Netflix

У листі до акціонерів представники Netflix зазначають, що з 18 жовтня відбулося "коригування цін" тарифних планів у трьох країнах: США, Великій Британії і Франції.

У США тарифи Basic with Ads (6,99 доларів) і Standard (15,49 доларів) змін не зазнають, натомість Basic тепер коштуватиме 11,99 доларів (ціна підвищилася на 2 долари), а Premium подорожчав на 3 долари - до 22,99 доларів.

Для користувачів з Великої Британії ціни відтепер будуть наступними:

  • 4,99 фунтів стерлінгів за тариф Basic with Ads (змін не відбулося)
  • 7,99 фунтів стерлінгів за Basic
  • 10,99 фунтів стерлінгів за Standard (змін не відбулося)
  • 17,99 фунтів стерлінгів за Premium

У Франції користувачі будуть платити за перегляд фільмів такі суми:

  • 5,99 євро у тарифному плані Basic with Ads (змін не відбулося)
  • 10,99 євро у Basic
  • 13,49 євро у Standard (змін не відбулося)
  • 19,99 євро у плані Premium

"Наша ціна є однією з найнижчих серед інших стримінгових сервісах, до того ж, наприклад, у США 6,99 доларів - це менше, ніж середня ціна одного квитка в кіно", - йдеться у повідомленні.

Чи подорожчають тарифні плани Netflix в Україні

На тлі здорожчання базових і преміальних планів популярного стрімінг-сервісу у різних країнах світу, ми звернулися до прес-служби Netflix за коментарем щодо того, чого чекати користувачам платформи з України у найближчому майбутньому.

У представництві компанії сказали, що "поки що не володіють інформацією" про можливе підвищення тарифів для українців.

"Вартість планів, яка вказана на нашому сайті, на сьогодні є актуальною для користувачів з України", - відповіли у Netflix.

Наразі тарифи в Україні наступні

  • Базовий: 4,99 євро (близько 190 грн)
  • Стандартний: 7,49 євро (290 грн)
  • Преміум: 9,99 євро (390 грн)

Крім того, до двох останніх тарифів за 2,99 євро (115 грн) можна додати гостьову підписку, користувач якої отримає власні обліковий запис і пароль, але за сервіс сплачуватиме особа, яка її оформила.

Додамо, що останнє підвищення цін Netflix відбулося у січні 2022 року.

Тоді у США вартість стандартного тарифу збільшилася з 14 до 15,49 доларів на місяць, а преміального - з 18 до 19,99 доларів.

Раніше ми повідомляли, що Netflix розізлив українців, назвавши Ярослава Мудрого російським царем.

Також ми писали, що Зеленський на Netflix розповів про плани після перемоги.

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