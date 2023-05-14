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"Нєт такова гасударства": таксист-"історик" в Києві шокував українофобськими заявами

Новость на русском →
Київ, Неділя 14 травня 2023 20:31
"Нєт такова гасударства": таксист-"історик" в Києві шокував українофобськими заявами Таксист Bolt потрапив в скандал (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Києві пасажири натрапили на водія таксі українофоба, який наговорив гучних заяв і тепер прославився в мережі.

Аудіо з "позицією" цього геополітика показав в Instagram користувач Олександр Микитенко.

Що саме трапилося

За словами автора посту, таксист віз батьків його дружини. І в процесі у нього надміру розв'язався язик.

"На виклик приїхав "талановитий" історик-водій, який почав розповідати дуже і дуже цікаві речі про те що, "Україна - ета транзітная зона мєжду Європай і Расієй", та багато інших цікавих речей. На жаль багато фактів з цього дуже довгого і "захоплюючого" монологу задокументувати не вдалось, але вдалось записати на аудіозапис апогей всього монологу", - розповідає Олександр.

"Нєт такова гасударства"

Далі передаємо мовою оригіналу "позицію" таксиста:

"Украина - это не государство. Нет такого государства. Была республика Украина. И вот в этом статуте юридическом "Республика Украина" просто поменяли название. Не Украинская, УССР, а Украина. Поэтому как такового государства нет".

Що відомо про "генія"

Звати його Дмитро, номер авто: AA8745PP, катається Києвом на Skoda Fabia сірого кольору. Може співпрацювати з іншими службами таксі.

У Bolt уже відреагували

У коментарях представники служби таксі повідомили, що водія ідентифікували і необхідних заходів вжили.

"Добрий вечір! Дякуємо, що звернули нашу увагу на цей інцидент. Ми дуже цінуємо зворотній зв'язок наших користувачів. Дії водія є абсолютно неприпустимими. Ми вже ідентифікували водія і вжили всіх необхідних заходів щодо цієї ситуації. Слава Україні", - йдеться в повідомленні від Bolt.

Нижче аудіозапис з промовою водія Дмитра:

Раніше ми писали, що у Вінниці водій Uber відмовився розмовляти з пасажирами українською мовою.

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скандал Bolt такси