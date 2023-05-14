"Нет такого государства": таксист-"историк" в Киеве шокировал украинофобскими заявлениями
В Киеве пассажиры натолкнулись на водителя такси украинофоба, который наговорил громких заявлений и теперь прославился в сети.
Аудио с "позицией" этого геополитика показал в Instagram пользователь Александр Микитенко.
Что именно случилось
По словам автора поста, таксист вез родителей его жены. И в процессе у него чрезмерно развязался язык.
"На вызов приехал "талантливый" историк-водитель, который начал рассказывать очень и очень интересные вещи о том, что "Украина - эта транзитная зона между Европой и Россией", и многие другие интересные вещи. К сожалению много фактов из этого очень длинного и "увлекательного" монолога задокументировать не удалось, но удалось записать на аудиозапись апогей всего монолога", - рассказывает Александр.
"Нет такого государства"
Далее передаем дословно "позицию" таксиста:
"Украина - это не государство. Нет такого государства. Была республика Украина. И вот в этом статуте юридическом "Республика Украина" просто поменяли название. Не Украинская, УССР, а Украина. Поэтому как такового государства нет".
Что известно о "гении"
Зовут его Дмитрий, номер авто: AA8745PP, катается по Киеву на Skoda Fabia серого цвета. Может сотрудничать с другими службами такси.
В Bolt уже отреагировали
В комментариях представители службы такси сообщили, что водителя идентифицировали и необходимые меры приняли.
"Добрый вечер! Спасибо, что обратили наше внимание на этот инцидент. Мы очень ценим обратную связь наших пользователей. Действия водителя абсолютно недопустимы. Мы уже идентифицировали водителя и приняли все необходимые меры по этой ситуации. Слава Украине", - говорится в сообщении от Bolt.
Ниже аудиозапись с речью водителя Дмитрия:
Ранее мы писали, что в Виннице водитель Uber отказался разговаривать с пассажирами на украинском языке .