"Нет смысла": Сенцов рассказал, когда Крым вернется в Украину

По словам Сенцова, впечатления от проведения саммита у него остались положительные, и это важно в вопросе возвращения Крыма, чтобы эта тема не забывалась.

"Это просто подсветка, понимаешь? Эта тема сползает, сползает. Мы эту тему как-то пытаемся поднять. Там все сказали то, что должны сказать, и ничего нового там не услышали. Но важно об этом говорить, понимаешь?" - рассказывает Сенцов.

Крым вернется только после распада России

Единственным путем возвращения Крыма, по мнению режиссера, является распад России, а простая смена власти, даже приход демократических сил, ничего не даст.

"Когда спрашивать о каких-то переговорах, я просто начинаю говорить - хорошо, давайте начнем с главного: вы считаете, что при Путине Крым может вернуться в Украину? Скажут - нет. Зачем вести об этом переговоры? Нет смысла", - утверждает режиссер.

Замена Путина другим лидером в той же парадигме власти, и даже избрание Навального не решат вопрос возвращения Крыма.

"Кто-то, кто придет после Путина, и в той же парадигме власти останется, он будет вести переговоры о возвращении Крыма? Нет, не будет. Ладно. Если завтра изберут Навального демократическим путем, он будет вести с нами переговоры о возвращении Крыма? Нет", - добавляет бывший политзаключенный.

Только при условии глобальных политических изменений в России можно будет говорить о возвращении Крыма

"Вариант, когда мы можем вернуть Крым? Ну, когда Россия распадется. Правильно! Только тогда, когда в Россию придут какие-то очень сильные политические перемены, изломы, которые были в 1917 году или в 1991, когда распалась Российская империя и Советский Союз", - считает Сенцов.