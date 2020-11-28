Сенцов эмоционально высказался о Голодоморе: все его поддержали

Олега Сенцова поддержали тысячи украинцев (фото: РБК-Украина)

Сенцов заявил, что некоторые украинцы хотят вернуться в СССР, потому что не знают о Голодоморе

Память жертв Голодомора 1932-1933 годов сегодня, 28 ноября, почтил освобожденный политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов. Украинец сделал емоциное заявление в Facebook, которое спустя несколько часов поддержали тысячи соотечественников.

Так, на своей странице в Facebook Сенцов, который также в российской тюрьме пережил ужасные издевательства и голод, высказал мнение, что процент людей в Украине скучает по СССР, потому что за время независимости с населением не проводили достаточно просветительской работы.

А потому, если бы всем украинцам должным образом рассказывали, что руководство Советского Союза во главе с Иосифом Сталиным создало искусственный массовый голод, чтобы уничтожить украинцев и независимое Украинское государство, то подобной ностальгии не было.

"Если бы все годы независимости Украины о Голодоморе рассказывали как надо, то людей, которые еще тоскуют по СССР, было бы значительно меньше", - написал он в заметке.

Якби усі роки незалежності України про Голодомор розповідали як треба, то людей, які ще сумують за СРСР, було б значно менше. Posted by Oleg Sentsov on Friday, November 27, 2020

Пост Олега Сенцова набрал уже четыре тысячи предпочтений и почти две сотни комментариев. Украинцы вполне солидарны с режиссером и также присоединились к чествованию памяти жертв Голодомора:

И еще лучше открыть все архивы и назвать все фамилии, тогда потомки тех, кто был виновен в убийстве миллионов украинский, сами покинут Украину, и таких, кто вспоминает красивое и у кого ностальгия по прошлому СССР, станет меньше.

Мне кажется, в Украине голодомор и репрессии затронули каждую семью. Поэтому удивительно, как много людей еще хотят назад, в "совок". Удивительно и больно

Не факт. Нет в нашего народа памяти. Очень быстро мы забываем зло, которое было против нас. Страшные муки пережили предки, а они голосуют за "русский мир". Ни достоинства, ни памяти ..... Очень жаль. Помолимся за тех кто умер и чтобы Бог дал нам ума.

Вечная память. Мы помним, поэтому не прекратим борьбы!

Верно. Много было замалчивание запуганных, кто пережил эту трагедию уничтожения украинский - и тех, кто равнодушен.

К сожалению, выжившие, боялись о том розповидати.Навить собственным внукам.

Как бы была политика, которая была настроена на показ украинских фильмов, рассказывать об украинской истории, совершали путешествия по Украине, то и в 2014 году все сложилось иначе.

Напомним, сегодня, 28 ноября, Украина чтит память жертв Голодомора с учетом ограничений на проведение массовых мемориальных мероприятий. Каждый может присоединиться в домашних условиях до Общенациональной минуты молчания в 16:00.

Ранее сообщалось, что в Запорожье вандалы повредили мемориальную доску детям-жертвам Голодомора.