Несподіваний продукт, який знижує рівень цукру у крові за 15 хвилин: є в кожному магазині

У чому користь мигдалю для людини

Експерти з харчування неодноразово розповідали, що мигдаль майже не містить вуглеводів, натомість має високий вміст білків, жирів і клітковини. До того ж мигдаль щедрий на магній.

Усі ці корисні властивості допомагають людям із діабетом контролювати рівень цукру в крові.

Як мигдаль пов'язаний із діабетом

Вчені проводили відповідне дослідження, де взяли участь 128 людей із цукровим діабетом. Пацієнтів поділили на дві групи, де перші отримували достатню кількість магнію на добу, а другі - дефіцитну.

Рівень магнію вимірювали в плазмі крові та отримали такі результати. У тих людей, які мали дефіцит магнію, рівень цукру у крові був вищим, ніж у тих, хто отримував достатню кількість речовини.

Варто додати, що дефіцит магнію трапляється у майже 38% хворих на діабет другого типу.

Люди без діабету також спостерігають зниження інсулінорезистентності при додаванні в організм магнію. Таким чином можна зробити висновок, що наявність магнію в раціоні допомагає запобігти появі метаболічного синдрому та діабету 2 типу.

Вживати добавки магнію варто й тим, у кого спостерігається надлишкова вага. Цей фактор підкреслює необхідність ранньої оптимізації рівня речовини для запобігання резистентності до інсуліну та згодом діабету 2 типу.

Інші корисні властивості мигдалю