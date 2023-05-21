Несподівані звістки та події: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 22 по 28 травня

Овен

Більшість вашого часу цього тижня поглине робота. Вам доведеться переробити масу справ і завершити всі проєкти, тому що зараз у вас найкращий момент для створення фундаменту просування кар'єрними сходами.

Вас чекає новина про можливе підвищення, нову посаду або перехід до іншого відділу. І для цього доведеться докласти максимум зусиль. І з багатьма труднощами доведеться справлятися поодинці.

Телець

Довіряйте власним відчуттям та інтуїції, а от логіку залиште на потім. Логічні умовиводи здатні вас завести зараз у глухий кут і не дадуть розібратися в ситуації.

У вас починається вдалий період для всього нового в житті – пробуйте нові шляхи, експериментуйте та ризикуйте. Це дозволить впустити у ваше життя щось несподіване.

Близнюки

Труднощі попередніх тижнів почнуть відступати, і ви відкриєте зовсім новий розділ свого життя - більш спокійну та стабільну. Можете починати будувати плани та складати списки своїх цілей на найближчий час. Усі свої невдачі залишіть у минулому.

В особистому житті запам'ятайте просте правило: те, що ви транслюєте у світ, - саме це вам світ і поверне.

Рак

Енергії цього тижня у вас буде надміру, з'явиться небувала активність. А разом з цим - зростуть ваші запити та вимоги щодо себе та претензії до оточуючих. Не тероризуйте близьких, будьте з ними м'якше.

Найближчими днями є шанс закласти фундамент на багато місяців уперед - тільки від вас залежить, наскільки міцним він буде.

Лев

Поменше часу постарайтеся витрачати на оточуючих, а приділіть його особисто собі. Ви це, по-перше, заслужили. А по-друге, вам це допоможе адекватно оцінити ситуацію та інформацію, яку ви раптово отримаєте.

Побоюйтеся відкритих конфліктів із начальством чи колегами. Можливо конфлікт між тим, що ви хочете зробити, і тим, що потрібно. На вихідних йдіть з дому та постарайтеся добре відпочити.

Діва

Не розслабляйтеся на роботі, вбирайте всю важливу інформацію – можуть бути конфлікти та непорозуміння. Намагайтеся зосередитися на найголовнішому. Вам для цього знадобляться сили та енергія.

На вихідних прийміть запрошення у гості – ця зустріч може мати доленосне значення у вашому житті. Спостерігайте за людьми з боку - це даси дуже важливу інформацію.

Терези

Деякі погляди на життя можуть змінюватися - залежно від ситуацій, перебігу часу. Зберіться з силами та почніть щось нове у своєму житті. Вам доведеться подивитися на ситуацію з боку або навіть згори, проаналізувати її, прорахувати кроки наперед.

На вихідних вирішиться якась давня ситуація із близькими родичами. Якщо вам потрібно було розв'язувати якесь питання з грошима – ви отримаєте фінансування чи знайдете спонсора.

Скорпіон

Ваша душевна рівновага значно впливатиме на підвищення працездатності. Тому концентруйтеся на важливих аспектах та будьте реалістами. Пам'ятайте, що зробити все одразу та одночасно ви не можете, розставте пріоритети. Інакше на вас чекає гірке розчарування.

Не віддавайте управління чимось у чужі руки – результат буде абсолютно непередбачуваним.

Стрілець

Обсяг роботи цього тижня буде невеликим, а вільного часу стане трохи більшим. Використовуйте це затишшя з розумом - провідайте рідних, пройдіться по магазинах.

На вихідних будьте готові до несподіваних візитів – хтось опиниться на порозі вашого будинку без попередження. Несподівані гості можуть принести щось гарне у ваше життя.

Козеріг

Вам знадобиться вся ваша розсудливість і стриманість. Саме ці якості зможуть пом'якшити вашу імпульсивність. Ситуація на роботі залежатиме лише від вашої поведінки та рішень.

На вихідних постарайтеся провести час спокійно та тихо – зробіть прибирання, подивіться фільм, прочитайте книгу. А ще подумайте про те, наскільки важлива та справа, якою ви зараз активно займаєтесь.

Водолій

Не плануйте цього тижня нічого серйозного і важливого. Найближчими днями зірки вам обіцяють багато дружнього та неформального спілкування. Докладіть трохи зусиль, і ви зможете показати всі свої найкращі якості та здібності.

У вихідні контролюйте емоції - можуть бути сварки з найближчими людьми. Постарайтеся не сильно витати у хмарах, але й не йдіть напролом – шукайте золоту середину.

Риби

Тиждень стане емоційно насиченим і багатим на різні події. Ваші бажання отримають підтримку з боку близьких та друзів. Будьте до рідних і важливих людей у своєму житті уважнішими, покажіть своєю поведінкою та вчинками свої справжні почуття.

Утримайтеся від надмірного вживання їжі та алкоголю, не смітіть грошима.