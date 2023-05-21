Неожиданные известия и события: гороскоп для всех знаков Зодиака с 22 по 28 мая

Овен

Большую часть вашего времени на этой неделе поглотит работа. Вам придется переделать массу дел и завершить все проекты, так как сейчас у вас самый лучший момент для создания фундамента продвижения по карьерной лестнице.

Вас ожидает новость о возможном повышении, новой должности или переходе в другой отдел. И для этого придется приложить максимум усилий. И со многими трудностями придется справляться в одиночку.

Телец

Доверяйте собственным ощущениям и интуиции, а вот логику оставьте на потом. Логические умозаключения способны вас завести сейчас в тупик и не дадут разобраться в ситуации.

У вас начинается удачный период для всего нового в жизни - пробуйте новые пути, экспериментируйте и рискуйте. Это позволит впустить в вашу жизнь что-то совершенно неожиданное.

Близнецы

Трудности предыдущих недель начнут отступать, и вы откроете совсем новую главу своей жизни - более спокойную и размеренную. Можете начинать строить планы и составлять списки своих целей на ближайшее время. Все свои неудачи оставьте в прошлом.

В личной жизни запомните простое правило: то, что вы транслируете в мир - именно это вам мир и вернет.

Рак

Энергия на этой неделе у вас будет в избытке, появится небывалая активность. А вместе с этим - возрастут ваши запросы и требования по отношению к себе и претензии к окружающим. Не терроризируйте близких, будьте с ними помягче.

В ближайшие дни есть шанс заложить фундамент на многие месяцы вперед - только от вас зависит, насколько крепким он будет.

Лев

Поменьше времени постарайтесь тратить на окружающих, а уделите его лично себе. Вы это, во-первых, заслужили. А во-вторых, вам это поможет адекватно оценить ситуацию и ту информацию, которую вы внезапно получите.

Опасайтесь открытых конфликтов с начальством или коллегами. Может быть конфликт между тем, что вы хотите сделать и тем, что нужно. На выходных уходите из дома и постарайтесь хорошо отдохнуть.

Дева

Не расслабляйтесь на работе, впитывайте всю важную информацию - могут быть конфликты и недопонимания. Постарайтесь сосредоточиться на самом главном. Вам для этого понадобятся силы и энергия.

На выходных примите приглашение в гости - эта встреча может иметь судьбоносное значение в вашей жизни. Наблюдайте за людьми со стороны - это даст очень важную информацию.

Весы

Некоторые взгляды на жизнь могут меняться - в зависимости от ситуаций, течения времени. Соберитесь с силами и начните что-то новое в своей жизни. Вам придется посмотреть на ситуацию со стороны или даже сверху, проанализировать ее, просчитать шаги наперед.

На выходных разрешится какая-то давняя ситуация с близкими родственниками. Если вам нужно было решить какой-то вопрос с деньгами - вы получите финансирование или найдете спонсора.

Скорпион

Ваше душевное равновесие будет значительно влиять на повышение работоспособности. Поэтому концентрируйтесь на важных аспектах и будьте реалистами. Помните, что сделать все сразу и одновременно вы не можете, расставьте приоритеты. Иначе вас ждет горькое разочарование.

Не отдавайте управление чем-либо в чужие руки - результат будет совершенно непредсказуемый.

Стрелец

Объем работы на этой неделе будет небольшим, а свободного времени станет немного больше. Используйте это затишье с умом - проведайте родных, пробегитесь по магазинам.

На выходных будьте готовы к неожиданным визитам - кто-то окажется на пороге вашего дома без предупреждения. Неожиданные гости могут принести что-то хорошее в вашу жизнь.

Козерог

Вам понадобится все ваше благоразумие и сдержанность. Именно эти качества смогут смягчить вашу импульсивность. Ситуация на работе будет зависеть только от вашего поведения и решений.

На выходных постарайтесь провести время спокойно и тихо - сделайте уборку, посмотрите фильм, прочитайте книгу. А еще подумайте о том, насколько важно то дело, которым вы сейчас активно занимаетесь.

Водолей

Не планируйте на эту неделю ничего серьезного и важного. В ближайшие дни звезды вам обещают много дружеского и неформального общения. Приложите немного усилий, и вы сможете показать все свои лучшие качества и способности.

В выходные контролируйте эмоции - могут быть ссоры с самыми близкими людьми. Постарайтесь не сильно витать в облаках, но и не идите напролом - ищите золотую середину.

Рыбы

Неделя станет эмоционально насыщенной и богатой на разные события. Ваши желания получат поддержку со стороны близких и друзей. Будьте к родным и важным людям в своей жизни внимательнее, покажите своим поведением и поступками свои истинные чувства.

Воздержитесь от чрезмерного употребления еды и алкоголя, не сорите деньгами.