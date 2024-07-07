Несподівані генії: топ-5 неймовірно розумних тварин

Пацюк

В китайській культурі пацюк цінується за свою хитрість і винахідливість, і не дарма. Ця тварина успішно колонізувала всі континенти на Землі, крім Антарктиди.

Відомо, що лабораторний пацюк знаходить короткі лазівки та шляхи втечі в лабораторних експериментах, розроблених провідними науковцями нашого часу. Фактично, висококваліфіковані пацюки врятували тисячі життів, виявляючи туберкульоз у людей і винюхуючи наземні міни по всьому світу.

Пацюку потрібно 30 хвилин, щоб перевірити територію тенісного корту на наявність мін - завдання, яке може зайняти у людини чотири дні з металошукачем.

Також він може перевірити 100 зразків мокротиння на туберкульоз менш ніж за 20 хвилин, тоді як лаборанту знадобитися до чотирьох днів. Щури також можуть навчитися грати в хованки.

Звичайний сірий пацюк (фото: Freepik)

Восьминіг

Восьминіг - одна з найрозумніших істот у морі. Ця тварина поки що недостатньо вивчена, але вчені постійно відкривають його нові та дивовижні здібності.

Восьминоги грають, вирішують проблеми, переміщаються по лабіринтах і мають короткочасну пам'ять. Але як тварина, що відноситься до того ж класу, що і равлик, здатне на такі розумні подвиги? Поєднання сили, спритності, допитливості та великих розумових здібностей відрізняє восьминога від його м'якотілих побратимів.

Мозок восьминога пропорційно такий же великий, як мозок деяких ссавців, але він демонструє високий рівень організації, що допомагає йому ловити здобич і уникати хижаків.

Вони виявляють таку ж кмітливість, коли їх привозять до наукових лабораторій. Дослідники підтвердили, що восьминоги можуть впізнавати окремих людей, хоча ті носять ідентичну уніформу.

Маленький восьминіг, що намагається сховатись між двох мушель (фото: Вікіпедія)

Голуб

Голуби поширені в більшості міст по всьому світу, і багато людей вважають їх просто шкідниками. Однак цей усюдисущий птах насправді досить розумний. Оскільки голуби були об'єктами незліченних наукових експериментів, існує безліч досліджень про їх інтелектуальні здібності.

Голуби можуть розпізнавати сотні зображень навіть після того, як пройшло кілька років. Вони також можуть ідентифікувати себе в дзеркалі, виконувати певну послідовність рухів і розрізняти дві картини - досить вражаюче для звичайного птаха.

До того, як технології прогресували, ці голуби передавали важливі повідомлення в тил ворога і назад під час воєн. А інші голуби, оснащені крихітними камерами, літали над ворожими територіями для збору інформації.

Звичайні міські голуби (фото: Freepik)

Білка

Непохитна наполегливість і бездоганна пам'ять цієї тварини зробили її заклятим ворогом садівників у всьому світі. Більшість білок демонструють дивовижний набір трюків і стратегій, які допомагають їм вижити, що, на думку дослідників, свідчить про просунутий рівень хитрості та інтелекту.

Ці розумні істоти, по суті, є лісовими тваринами, які пристосувалися до життя поруч з людьми. Вони харчуються з годівниць для птахів і будь-якою їжею, яка може валятися навколо.

Також відомо, що деревні білки використовують техніку під назвою "просторове подрібнення", щоб відсортувати свою купу горіхів за розміром, типом і, можливо, навіть поживною цінністю та смаком. Це допомагає їм знайти те, що вони захочуть, коли зголодніють.

Білка п'є воду з озера у лісі (фото: Freepik)

Свиня

Попри репутацію ненажерливості та поганої гігієни, свині насправді є дуже розумними тваринами. Як домашні, так і дикі види відомі своєю здатністю пристосовуватися до різноманітних екологічних умов.

На відміну від більшості інших копитних, що є здебільшого рослиноїдними, свині та їх родичі всеїдні за раціоном, який іноді включає навіть черв’яків і клопів.

Як правило, скрізь, де вони були завезені, свині перевершують місцеві види. Незважаючи на руйнівні наслідки для місцевих тварин, ця тенденція є ще одним переконливим свідченням кмітливості свиней.

Молоді поросята можуть навіть навчитися користуватися дзеркалами, щоб знайти шлях до захованої миски з їжею. Коли дослідники розмістили ласощі за твердим бар'єром, який було видно тільки в дзеркалі, семеро з восьми свиней знайшли свою їжу.

Причина, по якій деякі домашні свині стали улюбленими домашніми тваринами в США - свині так само піддаються дресуванню, як кішки і собаки.

Звичайна домашня свиня (фото: Freepik)