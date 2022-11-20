Несподівані емоції та зміни: детальний гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 21 по 27 листопада

Важливо! Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Овен

Загостриться сексуальний потяг, але розумніше все ж таки обмежити сексуальні контакти, оскільки бажання пуститися в пригоди може принести трохи проблем або розчарування.

Телець

Підвищена чутливість, сприйнятливість. Тільці стануть уразливими, але водночас войовничо налаштованими, нетерпимими, саркастичними та ревнивими. При цьому ревнощі проявляються не тільки стосовно любимих людей, але може виразитися як нетерпимість до знаків уваги, наданих іншим, або як заздрість до досягнень інших.

Близнюки

Близнюків охоплять сильні миттєві переживання, з'явиться збудженість, метушня та готовність до сварки, але зусилля волі допоможуть швидко виходити з кризових станів. Для наукової, творчої чи інтелектуальної діяльності, викладацької та лекційної роботи - вдалий час.

Рак

Можливі конфлікти через зайву прямолінійність, саркастичність, уразливість. Акуратно з алкоголем, що може призвести до плачевних результатів. Сприятливо щодо експериментів і секретних дослідів, прийняття серйозних рішень, зміцнення власного авторитету, вирішення заплутаних ситуацій.

Лев

Левів посилить оптимізм, загострить чутливість до успіху, що часто дає схильність перебільшувати свої можливості та сили. Виявиться схильність до ризику, але цей ентузіазм недовговічний і поверховий. В цей час може покращитися самопочуття, особливо якщо ви займаєтеся спортом і практикуєте ранні підйоми, що добре позначиться на фізичній формі.

Діва

У Дів загостриться почуття справедливості, яке породжує бажання постояти за друзів, захистити їх. Вашому оточенню притаманні стрімкість і необдуманість вчинків, а висловлювання ваших друзів часом надто прямолінійні. Усі починання вдаватимуться.

Терези

На тижні Терезам корисно наставляти та повчати дітей, щоб на вулиці вони поводилися адекватно і добре вчилися. У школі можна взяти участь у спортивних заходах. Дорослі мають проявити особливу обережність на гірськолижних курортах.

Скорпіон

Скорпіони обіцяють більше, ніж можна виконати. Сприятливий час для судових процесів, оформлення юридичних справ, розв'язання правових питань. Акуратно з гострими, колючими та ріжучими предметами.

Стрілець

Це ваш час, проявіть себе на повну. Сприятливий час для співпраці з іноземними фірмами, капіталовкладень у зарубіжні банки, підприємства, фірми.

Козоріг

У справах на тижні можуть бути різні перешкоди, передусім у вигляді обмежувальних правил і розпоряджень. У грошових питаннях можливі затримки та збитки, хоча зазвичай із цим ви намагаєтеся не ризикувати.

Водолій

У стосунках настане тимчасове охолодження, принаймні відстороненість. Можливі дрібні неприємності на службі, частіше відбуватимуться прикрі промахи, затримки, збої.

Риби

Зросте небезпека застудних захворювань. Сприятливий час для важкої чи буденної роботи, ремонту квартири, прибирання, початку капітального ремонту чи будівництва.