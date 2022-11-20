Неожиданные эмоции и перемены: детальный гороскоп для всех знаков Зодиака с 21 по 27 ноября

Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

Обострится сексуальное влечение, но разумнее все же ограничить сексуальные контакты, так как желание пуститься в приключения может принести немного проблем или разочарование.

Телец

Повышенная чувствительность, восприимчивость. Тельцы станут обидчивыми, но в то же время воинственно настроенными, нетерпимыми, саркастичными и ревнивыми. При этом ревность проявляется не только по отношению к любимым людям, но может выразиться как нетерпимость к знакам внимания, оказанным другим, или как зависть к достижениям других.

Близнецы

Близнецов охватят сильные сиюминутные переживания, появится взвинченность, суета и готовность к ссоре, но усилие воли помогут быстро выходить из кризисных состояний. Для научной, творческой или интеллектуальной деятельности, преподавательской и лекционной работы - удачное время.

Рак

Возможны конфликты из-за излишней прямолинейности, саркастичности, обидчивости. Аккуратно с алкоголем, которое может привести к плачевным результатам. Благоприятно для проведения экспериментов и секретных опытов, для принятия серьезных решений, укрепления собственного авторитета, разрешения запутанных ситуаций.

Лев

У Львов усилится оптимизм, обострится чувствительность к успеху, что часто дает склонность преувеличивать свои возможности и силы. Проявится склонность к риску, но этот энтузиазм недолговечен и поверхностен. В это время может улучшиться самочувствие, особенно если вы занимаетесь спортом и практикуете ранние подъемы, что хорошо скажется на физической форме.

Дева

У Дев обострится чувство справедливости, которое порождает желание постоять за друзей, защитить их. Вашему окружению присущи стремительность и необдуманность поступков, а высказывания ваших друзей порой слишком прямолинейны. Все начинания будут удаваться.

Весы

На неделе Весам полезно наставлять и поучать детей, чтобы на улице они вели себя адекватно и хорошо учились. В школе можно поучаствовать в спортивных мероприятиях. Взрослые должны проявить особую осторожность на горнолыжных курортах.

Скорпион

Скорпионы обещают больше, чем возможно исполнить. Благоприятное время для судебных процессов, оформления юридических дел, решения правовых вопросов. Аккуратно с острыми, колющими и режущими предметами.

Стрелец

Это ваше время, проявите себя на полную. Благоприятное время для сотрудничества с иностранными фирмами, капиталовложений в зарубежные банки, предприятия, фирмы.

Козерог

В делах на неделе могут быть различные препятствия, прежде всего в форме ограничительных правил и предписаний. В денежных вопросах возможны задержки и убытки, хотя обычно с этим вы стараетесь не рисковать.

Водолей

В отношениях наступит временное охлаждение, по крайней мере, отстраненность. Возможны мелкие неприятности на службе, чаще будут происходить досадные промахи, задержки, сбои.

Рыбы

Возрастет опасность простудных заболеваний. Благоприятное время для трудной или будничной работы, ремонта квартиры, уборки, начала капитального ремонта или строительства.