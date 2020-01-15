Несломленный бунтарь: умер известный украинский режиссер и писатель

Валерий Барановский умер на 79 году жизни после болезни сердца - весной прошлого года для известного писателя и режиссера, кинокритика и прозаика был объявлен сбор денег на операцию по внедрению кардиостимулятора. Сегодня стало известно, что известный одесский публицист и журналист 14 января скончался.

Как рассказали во Всемирном клубе Одесситов на странице в Facebook, прощание с Валерием Николаевичем состоится 16 января в 11.00 на II Христианском кладбище.

"Валерий Барановский, журналист, публицист, документалист, автор книг; профессионал, человек с активной жизненной позицией, человек с большим сердцем... Для многих - учитель, для многих - коллега, для многих - ориентир, для многих - несломленный бунтарь... Для каждого, кто хоть раз разговаривал с Валерием Николаевичем, - человек с позицией, аргументами, наполненный знанием, информацией, невероятно интересный собеседник. Человек, пользующийся уважением даже у тех, кто не совпадал с ним в точке зрения..." - говорится в сообщении.

Барановский - автор-режиссер ряда документальных фильмов, среди которых "Кромешный свет мой", "Пережившие Шоа", "Ангел мой", "Монолог о нелюбви", "Забытая война", "Голод", "Дом Божий", "Возвращение Всецарицы". Его перу принадлежат книги "Маленькие романы", "Смешная неотвязность жизни", "Куда глаза глядят" и "Три обязательных посвящения".

Валерий Барановский (Фото: facebook.com)

Валерий Николаевич Барановский родился 17 декабря 1940 года в Хабаровске. Он учился в Одесскому гидрометеорологическом институте, работал в Киеве инженером-гидрологом. В 70-х годах прошлого века получил степень кандидата искусствоведения. Стал членом союзов журналистов и кинематографистов Украины.

Прозаик работал главным редактором газеты Союза кинематографистов СССР "Зеркало" (Москва), кинообозревателем "Вечерней Одессы", был постоянным автором журналов "Советский экран", "Искусство кино", "Новини кіноекрану", газет "Советская культура", "Литературная газета", был замглавредом Одесской киностудии, замгендиректором Одесского ГОС-ТВ; генеральным директором ТРК "КРУГ".