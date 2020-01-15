Незломлений бунтар: помер відомий український режисер і письменник

Валерій Барановський помер на 79 році життя після хвороби серця - навесні минулого року для відомого письменника і режисера, кінокритика і прозаїка був оголошений збір грошей на операцію по встановленню кардіостимулятора. Сьогодні стало відомо, що відомий одеський публіцист і журналіст 14 січня помер.

Як розповіли у Всесвітньому клубі Одеситів на сторінці в Facebook, прощання з Валерієм Миколайовичем відбудеться 16 січня об 11.00 на ІІ Християнському кладовищі.

"Валерій Барановський, журналіст, публіцист, документаліст, автор книг; професіонал, людина з активною життєвою позицією, людина з великим серцем... Для багатьох - вчитель, для багатьох - колега, для багатьох - орієнтир, для багатьох - незломлений бунтар... Для кожного, хто хоч раз розмовляв з Валерієм Миколайовичем, - людина з позицією, аргументами, наповнений знанням, інформацією, неймовірно цікавий співрозмовник. Людина, яка користується повагою навіть у тих, хто не збігався з ним в точці зору..." - йдеться в повідомленні.

Барановський - автор-режисер низки документальних фільмів, серед яких "Кромішнє світло моє", "Пережили Шоа", "Янгол мій", "Монолог про нелюбов", "Забута війна", "Голод", "Дім Божий", "Повернення Всецариці". Його перу належать книги "Маленькі романи", "Смішна невідв'язність життя", "Куди очі дивляться" і "Три обов'язкових посвячення".

Валерій Барановський (Фото: facebook.com)

Валерій Миколайович Барановський народився 17 грудня 1940 року в Хабаровську. Він навчався в Одеському гідрометеорологічному інституті, працював у Києві інженером-гідрологом. У 70-х роках минулого століття отримав ступінь кандидата мистецтвознавства. Став членом спілок журналістів і кінематографістів України.

Прозаїк працював головним редактором газети Спілки кінематографістів СРСР "Дзеркало" (Москва), кінооглядачем "Вечірньої Одеси", був постійним автором журналів "Радянський екран", "Мистецтво кіно", "Новини кіноекрану", газет "Радянська культура", "Літературна газета", був замголовредом Одеської кіностудії, заступником гендиректора Одеського ГОС-ТВ; генеральним директором ТРК "КРУГ"