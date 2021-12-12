Несколько ударов подряд: в ближайшую неделю Землю накроют магнитные бури
Магнитные бури в ближайшую неделю могут сильно ухудшить здоровье жителей планеты. Ожидается подряд несколько серьезных ударов средней и сильной интенсивности.
Когда Землю накроют магнитные бури и как можно помочь организму в такие дни – читайте в Styler.
Магнитные бури возникают в результате взаимодействия возмущенных потоков солнечного ветра с магнитосферой Земли.
Геомагнитные колебания могут сильно влиять на самочувствие человека, а сильные бури даже нарушать работу электрических приборов.
Когда ожидаются магнитные бури
Первая магнитная буря средней интенсивности накроет Землю уже в понедельник, 13 декабря. Уровень этой бури достигнет Кр4, а значит, ухудшение самочувствия будет незначительным.
Сильная магнитная буря ожидается в пятницу, 17 декабря. Эта буря достигнет 5-го уровня, уровня G1. А это значит, что ухудшение самочувствия могут почувствовать многие люди на планете.
Эта буря будет затяжная и ее воздействие начнет чувствоваться в четверг, 16 декабря. А на спад она пойдет только в воскресенье, 19 декабря.
Магнитные бури в декабре 2021
Какие нарушения может вызвать магнитная буря
Магнитные бури в первую очередь действуют на людей с метеозависмостью, хроническими заболеваниями и на людей преклонного возраста.
При сильных магнитных колебаниях ухудшение здоровья может быть и у абсолютно здоровых людей.
Какие могут быть симптомы:
- Головная боль
- Головокружение
- Сонливость
- Апатия
- Снижение концентрации внимания
- Бессонница
- Раздражительность
- Агрессия
- Повышенная эмоциональность
- Депрессивные состояния
- Обострение хронических заболеваний
- Перепады давления
- Нарушение обычного сердечного ритма
- Ломота в суставах
- Тошнота
- Потеря аппетита
Как помочь организму в дни магнитных бурь
В такие дни нужно строго соблюдать привычный график дня и обязательно полноценно отдыхать ночью – не менее 7-8 часов.
Утром можно принять контрастный душ и сделать физическую зарядку.
Эмоциональные и физические нагрузки лучше сократить. От дальних поездок стоит отказаться.
В рационе нужно избегать острой, жирной, соленой пищи. От алкоголя стоит отказаться.
Кофе желательно заменить травяными чаями и пить больше жидкости.
Желательно совершить прогулку на свежем воздухе и по возможности – выехать на природу.
Физические занятия в спортзале можно заменить плаванием.
Вечером можно принять расслабляющую ванну, почитать книгу и послушать легкую музыку – это поможет быстрее уснуть.
В такие дни нужно контролировать свои эмоции, не спускать гнев на близких, избегать стрессов, не ввязываться в конфликты и споры.
Людям с хроническими заболеваниями и пожилым людям нужно больше отдыхать, не перенапрягаться и держать под руками необходимые лекарства.
Напомним, ранее мы писали о том, Комаровский назвал диагнозы, которых в медицине не существует.
А также рассказывали о том, как быстро избавиться от головной боли.