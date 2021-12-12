Кілька ударів поспіль: у найближчий тиждень Землю накриють магнітні бурі

Магнітні бурі в найближчий тиждень можуть сильно погіршити здоров'я жителів планети. Очікується поспіль кілька серйозних ударів середньої та сильної інтенсивності.

Коли Землю накриють магнітні бурі і як можна допомогти організму в такі дні – читайте в Styler.

Магнітні бурі виникають в результаті взаємодії обурених потоків сонячного вітру з магнітосферою Землі.

Геомагнітні коливання можуть сильно впливати на самопочуття людини, а сильні бурі навіть порушувати роботу електричних приладів.

Коли очікуються магнітні бурі

Перша магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю вже в понеділок, 13 грудня. Рівень цієї бурі досягне Кр4, а значить, погіршення самопочуття буде незначним.

Сильна магнітна буря очікується в п'ятницю, 17 грудня. Ця буря досягне 5-го рівня, рівня G1. А це означає, що погіршення самопочуття можуть відчути багато людей на планеті.

Ця буря буде затяжна і її вплив почне відчуватися в четвер, 16 грудня. А на спад вона піде тільки в неділю, 19 грудня.

Магнітні бурі в грудні 2021

Які порушення може викликати магнітна буря

Магнітні бурі в першу чергу діють на людей з метеозалежністю, хронічними захворюваннями та на людей похилого віку.

При сильних магнітних коливаннях погіршення здоров'я може бути й в абсолютно здорових людей.

Які можуть бути симптоми:

Головний біль

Запаморочення

Сонливість

Апатія

Зниження концентрації уваги

Безсоння

Дратівливість

Агресія

Підвищена емоційність

Депресивні стани

Загострення хронічних захворювань

Перепад тиску

Порушення звичайного серцевого ритму

Ломота в суглобах

Нудота

Втрата апетиту

Як допомогти організму в дні магнітних бур

У такі дні потрібно строго дотримуватися звичний графік дня та обов'язково повноцінно відпочивати вночі – не менше 7-8 годин.

Вранці можна прийняти контрастний душ і зробити фізичну зарядку.

Емоційні та фізичні навантаження краще скоротити. Від далеких поїздок варто відмовитися.

У раціоні потрібно уникати гострої, жирної, солоної їжі. Від алкоголю варто відмовитися.

Каву бажано замінити трав'яними чаями та пити більше рідини.

Бажано здійснити прогулянку на свіжому повітрі й по можливості - виїхати на природу.

Фізичні заняття в спортзалі можна замінити плаванням.

Увечері можна прийняти розслаблюючу ванну, почитати книгу і послухати легку музику – це допоможе швидше заснути.

У такі дні потрібно контролювати свої емоції, не спускати гнів на близьких, уникати стресів, не вплутуватися в конфлікти та суперечки.

Людям з хронічними захворюваннями та літнім людям потрібно більше відпочивати, не перенапружуватися і тримати під руками необхідні ліки.