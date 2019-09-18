Несите огнетушитель: звезда Танцев со звездами взорвала сеть горячими фото

Виктория Булитко поделилась пикантными фото с Танцев со звездами 2019
Участница шоу Танцы со звездами 2019 Виктория Булитко опубликовала очень пикантные снимки с четвертого эфира проекта, в котором она вместе с Дмитрием Дикусаром исполнила страстное аргентинское танго.
Актриса "Дизель Студио" рассказывала перед эфиром, что для нее шоу Танцы со звездами - возможность показать зрителю, что она не только комедийная актриса.
"Самое большое желание сейчас - быть разной в каждом танце. Веселой я уже была во время линди-хопа, печальной - в образе Эдит Пиаф, дерзкой - на хип-хопе. А теперь я хочу быть сексуальной, страстной женщиной. Хочу каждый раз удивлять зрителя!" - сказала актриса.
Виктория Булитко на шоу Танцы со звездами 2019 (фото: instagram.com/bulitka)
Стоит отметить, что ей это отлично удается. Многие поклонники звезды после ее танго были в восторге от сексуального платья благородного зеленого цвета с отрытым плечом. В середине танца Вика сняла длинную юбку и осталась только в боди.
А уже после эфира Танцев со звездами актриса опубликовала свои откровенные фотографии со спины в Instagram. Полуобнаженные снимки звезды вызвали бурю эмоций у поклонников Виктории.
"Love, love, love или hot, hot hot?" - спросила у подписчиков Вика.
Виктория Булитко на шоу Танцы со звездами 2019 (фото: instagram.com/bulitka)
Все отметили шикарную фигуру звезды и писали, что еще никогда не видели ее такой сексуальной.
Виктория Булитко (фото: instagram.com/bulitka)