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Несіть вогнегасник: зірка Танців з зірками підірвала мережу гарячими фото

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Вікторія Булітко поділилася пікантними фото з Танців з зірками 2019

Учасниця шоу Танці з зірками 2019 Вікторія Булітко опублікувала дуже пікантні знімки з четвертого ефіру проекту, в якому вона разом із Дмитром Дікусаром виконала пристрасне аргентинське танго.

Актриса "Дизель Студіо" розповідала перед ефіром, що для неї шоу Танці з зірками - можливість показати глядачеві, що вона не тільки комедійна актриса.

"Найбільше бажання зараз - бути різною в кожному танці. Веселою я вже була під час лінді-хопу, сумною - в образі Едіт Піаф, зухвалою - на хіп-хопі. А тепер я хочу бути сексуальною, пристрасною жінкою. Хочу щоразу дивувати глядача!" - сказала актриса.

Вікторія Булітко на шоу Танці з зірками 2019 (фото: instagram.com/bulitka)

Варто відзначити, що їй це вдається відмінно. Багато шанувальників зірки після її танго були в захваті від сексуальної сукні благородного зеленого кольору з відкритим плечем. У середині танцю Віка зняла довгу спідницю і залишилася тільки в боді.

А вже після ефіру Танців з зірками актриса опублікувала свої відверті фотографії зі спини в Instagram. Напівоголені знімки зірки викликали бурю емоцій у шанувальників Вікторії.

"Love, love, love чи hot, hot hot?" - запитала у підписників Віка.

Вікторія Булітко на шоу Танці з зірками 2019 (фото: instagram.com/bulitka)

Всі відзначили шикарну фігуру зірки і писали, що ще ніколи не бачили її такою сексуальною.

  • Де ви берете такі красиві сідниці? Я аж заздрю!
  • Гаряча штучка.
  • Нарешті, той ракурс, який дуже рідкісний для вас, але гідний!
  • Ого, виявляється, ззаду вона теж ах яка хороша!
  • Класні фотки. Гарячі! Вау! Тільки захоплення. Дуже чутлива, сексуальна. Віка, ти така витончена, чудово складена. Струнка, як берізка. І як у Кім дуже класна. Фотомодель.
  • Віка, а ви схожа на Мерилін Монро.
  • Ого! Несіть вогнегасник!

Вікторія Булітко (фото: instagram.com/bulitka)

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