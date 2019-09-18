Несіть вогнегасник: зірка Танців з зірками підірвала мережу гарячими фото

Учасниця шоу Танці з зірками 2019 Вікторія Булітко опублікувала дуже пікантні знімки з четвертого ефіру проекту, в якому вона разом із Дмитром Дікусаром виконала пристрасне аргентинське танго.

Актриса "Дизель Студіо" розповідала перед ефіром, що для неї шоу Танці з зірками - можливість показати глядачеві, що вона не тільки комедійна актриса.

"Найбільше бажання зараз - бути різною в кожному танці. Веселою я вже була під час лінді-хопу, сумною - в образі Едіт Піаф, зухвалою - на хіп-хопі. А тепер я хочу бути сексуальною, пристрасною жінкою. Хочу щоразу дивувати глядача!" - сказала актриса.

Вікторія Булітко на шоу Танці з зірками 2019 (фото: instagram.com/bulitka)

Варто відзначити, що їй це вдається відмінно. Багато шанувальників зірки після її танго були в захваті від сексуальної сукні благородного зеленого кольору з відкритим плечем. У середині танцю Віка зняла довгу спідницю і залишилася тільки в боді.

А вже після ефіру Танців з зірками актриса опублікувала свої відверті фотографії зі спини в Instagram. Напівоголені знімки зірки викликали бурю емоцій у шанувальників Вікторії.

"Love, love, love чи hot, hot hot?" - запитала у підписників Віка.

Вікторія Булітко на шоу Танці з зірками 2019 (фото: instagram.com/bulitka)

Всі відзначили шикарну фігуру зірки і писали, що ще ніколи не бачили її такою сексуальною.

Де ви берете такі красиві сідниці? Я аж заздрю!

Гаряча штучка.

Нарешті, той ракурс, який дуже рідкісний для вас, але гідний!

Ого, виявляється, ззаду вона теж ах яка хороша!

Класні фотки. Гарячі! Вау! Тільки захоплення. Дуже чутлива, сексуальна. Віка, ти така витончена, чудово складена. Струнка, як берізка. І як у Кім дуже класна. Фотомодель.

Віка, а ви схожа на Мерилін Монро.

Ого! Несіть вогнегасник!

Вікторія Булітко (фото: instagram.com/bulitka)