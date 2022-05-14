Она несет службу вместе с героями. На "Азовстали" рассказали о четырехлапой защитнице

В Мариуполе на "Азовстали" украинские защитники более двух месяцев держат оборону. Вместе с ними в убежищах находятся и животные. Среди них и преданная собака Соня.

"Соня несет службу вместе с героями, сообщает бойцам о воздушной опасности, потому что предчувствует ее заранее. Всю жизнь защитница служит в пограничных войсках, умеет искать взрывчатку и другие опасные предметы", - написали о преданном звере.

"Сегодня, оказавшись в смертельной ловушке Соня не теряет боевой дух и поддерживает своих сослуживцев", - говорится на видео.