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Она несет службу вместе с героями. На "Азовстали" рассказали о четырехлапой защитнице

Фото: В Мариуполе рассказали о собаке-защитнице (ria.ru)
Автор: Людмила Жукова

В Мариуполе на "Азовстали" украинские защитники более двух месяцев держат оборону. Вместе с ними в убежищах находятся и животные. Среди них и преданная собака Соня.

О четырехлапой защинице рассказали в сети.

"Соня несет службу вместе с героями, сообщает бойцам о воздушной опасности, потому что предчувствует ее заранее. Всю жизнь защитница служит в пограничных войсках, умеет искать взрывчатку и другие опасные предметы", - написали о преданном звере.

"Сегодня, оказавшись в смертельной ловушке Соня не теряет боевой дух и поддерживает своих сослуживцев", - говорится на видео.

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Ранее мы сообщали, что в Мариуполе снимают сюжеты, как много людей "рвется" на работу в "ДНР".

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Мариуполь