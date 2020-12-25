Я несчастна и никому не нужна: в Ровно ребенка не пускали ночью домой

В Ровно произошел вопиющий инцидент. 9-летнюю девочку не пускали домой ночью и она все время провела на холоде. Ребенок был голодный и замерзший. Как сообщается в сюжете ТСН, у девочки мать внезапно исчезла, а отчим отказался открывать ей двери и так и оставил на улице пропадать.

Школьницу в темноте увидел случайный прохожий. Он и вызвал на место полицейских. Когда они приехали девочка вся продрогла и хотела есть.

Девочка Альбина рассказала, что мама куда-то ушла еще утром и не вернулась. А отчим на мольбы впустить четыре раза отказал.

"Она: "Папа, открой". "Я тебе не папа, иди отсюда!". Когда уже патрульная полиция постучала и представилась, мужчина им объяснил, что этот ребенок ему никто", — рассказала пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Ровенской области Оксана Юрченко.

Как ссообщила полицейская, приехавшая на вызов, девочка ей рассказала, что чувствует себя несчастной и никому не нужной. У нее есть еще два брата, старше ее. Ими тоже мать не занимается. В квартире царил беспорядок, мать Альбины злоупотребляет алкоголем, а отчим отказывается следить за ребенком.

"Не могу забрать ее к себе. По состоянию здоровья не могу забрать. Я ее могу забрать на каникулы, на выходные, а постоянно — нет. С ней надо заниматься, учиться, уроки делать", - рассказала бабушка Альбины.

Родной папа же Альбины по документам, говорят, отцовства не признает. С ним еще должны поговорить. Между тем соседи добавляют: ребенок не впервые попадает в беду.

"Выходные дни она побудет у бабушки, а потом мы будем подбирать семью, в которую мы временно устроим Альбину к решению ее дальнейшей судьбы", — рассказала руководитель отдела правового социальной защиты Службы по делам детей Ровно Инна Самолюк.

Как мы ранее писали, в Ивано-Франковске 9-летняя девочка хотела спрыгнуть с балкона, чтобы найти свою маму, которая в это время была на работе.