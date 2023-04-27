"Непристойне поводження з їжею": у санаторії Трускавця спалахнув скандал через шведський стіл

Що сталося

На кадрах видно, що у готелі при санаторії біля столу зі стравами були поставлені кухарі, які видавали відпочиваючим порції.

Люди з тарілками в руках у черзі обурювалися, що хотіли б узяти більше їжі, але цього їм не дозволяють.

Як зазначила пані Ярослава, за день до введення таких "лімітів" у санаторії "Женева" брали зі шведського столу стільки, скільки хотіли.

"Люди, які живуть у готелі, прийшли на обід і були шоковані побаченим. Вони хотіли брати більше їжі, але жінка, яка стояла на роздачі м'яса та риби, сказала: або шматочок м'яса, або риби", - розповідає блогерка, передає Lviv.Media.

Усі ці порції за розмірами ідентичні, додала вона.

Подібне нововведення обурило деяких гостей санаторію, які заплатили за триразове харчування зі шведського столу, і не бажають "стояти як жебраки з простягнутою рукою і просити шматочок чогось".

Чому запровадили обмеження на видачу порцій

До громадян, щоб дати роз'яснення у скандальній ситуації, вийшла адміністраторка. Вона зазначила, що подібні обмеження почали застосовувати через те, що "не всі люди пристойно поводяться з їжею".

Так, на ролику видно, що працівниця санаторію пояснює відпочиваючим, що деякі "можуть взяти 10 котлет, і повернути назад 8", брати продукти із загальних місткостей своїми ложками тощо, що порушує санітарно-гігієнічні норми.

Пані Ярослава підтверджує - справді, деякі відпочиваючі "брали їжу руками, могли покласти із тарілки назад у марміт". Оскільки повернуті порції на шведський стіл потім йшли у смітник, інші відвідувачі це помітили, і поскаржилися адміністратору готелю.

Це і стало причиною введення "ліміту" на порції, які тепер видавали гостям кухарі, і відповідно не всі відвідувачі поставилися до нововведення з розумінням.