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170 грн за шаурму: туристів шокували ціни на вуличну їжу у Буковелі

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Субота 11 лютого 2023 07:57
170 грн за шаурму: туристів шокували ціни на вуличну їжу у Буковелі Скільки коштує вулична їжа в Буковелі (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У Буковелі зараз розпал сезону на гірськолижний відпочинок. Попри високі ціни на послуги та розваги, туристів на курорті не бракує. У попередні роки відпочивальники неодноразово обурювались захмарними цінами на їжу, мовляв, що насправді вона того не вартує.

Скільки зараз коштує вулична їжа у Буковелі та який асортимент пропонують туристам, розповіла лижниця Ірина Мрійлива у своєму ТіkTok.

Які ціни на вуличну їжу в Буковелі

Невеликі хот-доги коштують 130 гривень, незалежно від виду. Також пропонують булочку з баварською сосискою, баварською сосискою та сиром, чи просто сосискою. Порція картоплі фрі обійдеться у 110 грн.

В іншому кіоску можна купити шурпу та плов. Вартість шурпи (це східний суп із м’ясом та овочами) - 95 грн за порцію. Ціна плову - 180 грн.

Ціни на шашлик коливаються у межах 210-230 грн за 100 грамів. Овочі-гриль коштують - 110 грн за порцію, соління - 115 грн.

Шаурма з куркою обійдеться у 170 грн. Булочка з вишнями коштує 80 гривень. В таку ж ціну булочка з нутеллою, а от із солодким сиром в начинці - 70 грн, з маком - 60 грн. Стільки ж коштують кукуци - булочки з родзинками.

Пампушки продають по 95 грн за штуку, а от з какаовою начинкою - по 145 грн.

170 грн за шаурму: туристів шокували ціни на вуличну їжу у Буковелі

Вартість вуличної їжі у Буковелі в розпал сезону (скриншот)

За порцію капучино, лате та гарячий шоколад доведеться заплатити 100 грн. Какао - 90 грн. Класичні американо та еспресо - 70 грн. Американо з молоком - 90 грн. Чай в пакетиках продають за 55-65 грн за порцію. Заварний чай - по 75 гривень.

Глінтвейн алкогольний та безалкогольний коштує 120 грн. А от ціни на пиво стартують від 125 грн і сягають 225 грн за пляшку.

50 грамів віскі обійдеться у суму від 135 до 225 грн. А от за пляшку вина "Алазанська долина" доведеться заплатити близько 1000 грн.

Pepsi, 7 Up, холодний чай та інші безалкогольні прохолодні напої продають по 90 грн за 0,5 л. Енергетики - по 145 грн.

170 грн за шаурму: туристів шокували ціни на вуличну їжу у Буковелі

Вартість вуличної їжі у Буковелі в розпал сезону (скриншот)

Раніше ми розповідали про те, скільки коштують розваги та послуги у Буковелі в розпал сезону.

Читайте також про те, які ціни зараз на валюту в Україні.

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