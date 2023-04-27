"Непристойне поводження з їжею": у санаторії Трускавця спалахнув скандал через шведський стіл

У Трускавці у санаторії між відпочиваючими та адміністрацією закладу виникла конфліктна ситуація через обмеження на видачу їжі під час харчування. Так, відвідувачам заборонили брати зі шведського столу м'ясо та рибу одночасно, пропонуючи вибрати щось одне.

Що сталося

На кадрах видно, що у готелі при санаторії біля столу зі стравами були поставлені кухарі, які видавали відпочиваючим порції.

Люди з тарілками в руках у черзі обурювалися, що хотіли б узяти більше їжі, але цього їм не дозволяють.

Як зазначила пані Ярослава, за день до введення таких "лімітів" у санаторії "Женева" брали зі шведського столу стільки, скільки хотіли.

"Люди, які живуть у готелі, прийшли на обід і були шоковані побаченим. Вони хотіли брати більше їжі, але жінка, яка стояла на роздачі м'яса та риби, сказала: або шматочок м'яса, або риби", - розповідає блогерка, передає Lviv.Media.

Усі ці порції за розмірами ідентичні, додала вона.

Подібне нововведення обурило деяких гостей санаторію, які заплатили за триразове харчування зі шведського столу, і не бажають "стояти як жебраки з простягнутою рукою і просити шматочок чогось".

Чому запровадили обмеження на видачу порцій

До громадян, щоб дати роз'яснення у скандальній ситуації, вийшла адміністраторка. Вона зазначила, що подібні обмеження почали застосовувати через те, що "не всі люди пристойно поводяться з їжею".

Так, на ролику видно, що працівниця санаторію пояснює відпочиваючим, що деякі "можуть взяти 10 котлет, і повернути назад 8", брати продукти із загальних місткостей своїми ложками тощо, що порушує санітарно-гігієнічні норми.

Пані Ярослава підтверджує - справді, деякі відпочиваючі "брали їжу руками, могли покласти із тарілки назад у марміт". Оскільки повернуті порції на шведський стіл потім йшли у смітник, інші відвідувачі це помітили, і поскаржилися адміністратору готелю.

Це і стало причиною введення "ліміту" на порції, які тепер видавали гостям кухарі, і відповідно не всі відвідувачі поставилися до нововведення з розумінням.