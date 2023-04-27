"Непристойное обращение с едой": в санатории Трускавца разразился скандал из-за шведского стола

В Трускавце в санатории между отдыхающими и администрацией заведения возникла конфликтная ситуация из-за ограничений на выдачу еды во время питания. Так, посетителям запретили брать со шведского стола мясо и рыбу одновременно, предлагая выбрать что-то одно.

Что произошло

На кадрах видно, что в гостинице при санатории возле стола с блюдами были поставлены повара, которые выдавали отдыхающим порции.

Люди с тарелками в руках в очереди возмущались, что хотели бы взять еды больше, но этого им не позволяют.

Как отметила пани Ярослава, за день до введения таких "лимитов" отдыхающие в санатории "Женева" брали со шведского стола столько, сколько хотели.

"Люди, живущие в гостинице, пришли на обед и были шокированы увиденным. Они хотели брать больше еды, но женщина, которая стояла на раздаче мяса и рыбы, сказала: или кусочек мяса, или рыбы", - рассказывает блогерша, передает Lviv.Media.

Все эти порции по размерам идентичны, добавила она.

Подобное новшество возмутило некоторых гостей санатория, которые заплатили за трехразовое питание со шведского стола, и не желают "стоять как нищие с протянутой рукой и просить кусочек чего-нибудь".

Почему ввели ограничения на выдачу порций

К гражданам, чтобы дать разъяснения в скандальной ситуации, вышла администратор. Она отметила, что подобные ограничения стали применять по той причине, что "не все люди прилично обращаются с едой".

Так, на ролике видно, что работница санатория объясняет отдыхающим, что некоторые "могут взять 10 котлет, и вернуть назад 8", брать продукты из общих емкостей своими ложками, и так далее, что нарушает санитарно-гигиенические нормы.

Пани Ярослава подтверждает - действительно, некоторые отдыхающие "брали еду руками, могли положить из тарелки обратно в мармит". Так как возвращенные порции на шведский стол потом шли в мусор, другие посетители это заметили, и пожаловались администратору гостиницы.

Это и стало причиной введения "лимита" на порции, которые теперь выдавали гостям повара, и соответственно не все посетители отнеслись к новшеству с пониманием.