Вы неправильно поняли: Ницой вступилась за Фарион из-за рабов и оккупантов

Лариса Ницой устроила словесную перепалку в эфире телеканала "Магнолия-ТВ" в споре о русском языке и выражении бывшего депутата "Свободы" Ирины Фарион о том, что "русскоязычные украинцы – рабы и оккупанты".

Ницой отметила, что Фарион неправильно поняли, и она говорила не обо всех русскоязычных украинцах, а о тех, кто выступает против украинского языка.

"Вы или оккупанты, или рабы, если не хотите языка этой земли, который тут был всегда вместе с этим народом", - подчеркнула писательница.

Видео: YouTube/Магнолия-ТВ

Ницой отметила что, население, которое говорило на украинском языке, осталось в Украине, и оно защищает страну и украинские ценности. Именно эти люди остановили войну на границе, где было больше украинского языка. А те области, в которых преобладал русский язык, отошли на другую сторону.

Видео: YouTube/Iryna Farion

Напомним, что Ницой жестко высказалась о языковом законе. Она говорит о том, что правки в законопроект почему-то внесли в зале, а не в профильном комитете.

Ранее сообщалось о том, что Ницой высказалась о русскоязычных украинцах.

Мы также писали о том, что Лариса Ницой рассказала о своем отношении к 8 марта. Она считает, что этот праздник уже давно лишился коммунистического "привкуса".