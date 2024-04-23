Неправильне розміщення Wi-Fi-роутера може призвести до уповільнення роботи інтернету: як цього уникнути

Алан, учасник та експерт веб-сайту Increditools, поділився трьома поширеними місцями розташування вашого маршрутизатора, які часто призводять до поганої потужності сигналу, низької швидкості та неприємних проблем із підключенням.

Експерт попереджає, що важливо стратегічно продумати розміщення маршрутизатора для максимального збільшення покриття та продуктивності Wi-Fi.

Де слід уникати розміщення маршрутизатора

За меблями чи всередині шаф

Експерт каже, що якщо ви розмістите маршрутизатор за меблями або всередині шафи, це може значно погіршити роботу Wi-Fi. Навіть незважаючи на те, що це здається зручним способом приховати непривабливі кабелі.

Це пов'язано з тим, що тверді об'єкти, такі як стіни, шафи та меблі, поглинають та блокують сигнали Wi-Fi, зменшуючи їх потужність та дальність дії. В результаті, чим далі пристрої від маршрутизатора, тим слабше і нестабільніше з'єднання, яке призводитиме до зниження швидкості інтернету та частих відключень.

Поруч із електронними пристроями

Якщо ваш маршрутизатор Wi-Fi знаходиться поруч із електронними пристроями, такими як телевізори, мікрохвильові печі, бездротові телефони або динаміки Bluetooth, це може заважати його сигналу та викликати проблеми з продуктивністю.

Експерт пояснює: "Ці пристрої випромінюють електромагнітні перешкоди (EMI), які можуть порушувати сигнали Wi-Fi та погіршувати їх якість. Крім того, маршрутизатори, розташовані поруч із металевими предметами або електропроводкою, можуть відчувати відображення та згасання сигналу, що ще більше погіршує продуктивність".

В кутку кімнати

Розміщення маршрутизатора Wi-Fi у кутку кімнати може здатися ненав'язливим, проте, якщо у вас проблеми із сигналом, можливо, саме тому. Експерт пояснює, що сигнали Wi-Fi походять від маршрутизатора у всіх напрямках, а це означає, що якщо він знаходиться в кутку, це обмежує його зону дії.

Де найкраще розмістити маршрутизатор

Централізуйте свій маршрутизатор

Вам слід розташувати маршрутизатор у центрі будинку, щоб забезпечити однаковий розподіл сигналу у всіх приміщеннях. Намагайтеся не розміщувати його поруч із перешкодами або електронними пристроями, які можуть заважати сигналу.

Підніміть маршрутизатор

Розмістіть роутер на високій полиці або закріпіть на стіні, щоб покращити поширення сигналу та зменшити перешкоди від навколишніх предметів. Вам також слід тримати його подалі від підлоги, щоб мінімізувати поглинання сигналу і перешкоди.

Використовуйте подовжувачі Wi-Fi або комірчасті системи

Алан рекомендує інвестувати в подовжувачі Wi-Fi або комірчасті системи, щоб посилити і розширити покриття Wi-Fi по всьому будинку. Ці пристрої можуть допомогти усунути мертві зони та покращити підключення у важкодоступних місцях.

"Стратегічно розташувавши маршрутизатор Wi-Fi та мінімізувавши перешкоди, ви можете забезпечити оптимальну потужність сигналу та покриття для всіх ваших пристроїв, забезпечуючи безперебійну та надійну роботу в Інтернеті", - заявив експерт.