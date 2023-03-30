Неповторний смак дитинства: чи справді той самий пломбір з СРСР був натуральним і корисним

Що "приховує" радянське морозиво

Побутує твердження, що харчова промисловість СРСР виробляла продукцію високої якості та з дотриманням усіх стандартів якості. Особливо це стосувалося молочної продукції та морозива.

Плакати СРСР про якість морозива (фото: росЗМІ)

Великою популярністю користувалися пломбіри різних сортів і знамениті торти з морозива. До складу горіхового або мигдального морозива входили підсмажені ядра горіхів або мигдалю. Пломбіри, зокрема, любили за насичений смак, адже до нього входило нібито 15% молочного жиру.

Проте насправді така яскравість смаку зумовлена далеко не натуральністю використовуваних інгредієнтів.

Приблизний асортимент морозива в радянському союзі (фото: росЗМІ)

У 1980 році до стандартної рецептури морозива почали додавати молоко замість вершків, що робило його не таким жирним. Після цього почали додавати рослинні та гідрогенізовані жири. А замість загущувача були крохмаль або борошно.

Це значно здешевлювало виробництво та дозволяло тримати ціни низькими. На той час традиційний пломбір коштував приблизно 20 копійок.

Компанія "Главхолод" була панівним виробником морозива (фото: росЗМІ)

У 1990 році в СРСР почали завозити імпортну продукцію з хімічними наповнювачами, а вітчизняне виробництво майже припинилося.

Варто додати, що Союз змагався зі США щодо кількості виготовленого морозива. Проте за рік міг виготовити лише 8 000 тонн, у той час, як штати - 600 000.