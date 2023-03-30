Неповторимый вкус детства: действительно ли тот самый пломбир из СССР был натуральным и полезынм

Что "скрывает" советское мороженое

Есть утверждение, что пищевая промышленность СССР производила продукцию высокого качества и с соблюдением всех стандартов качества. Особенно это касалось молочной продукции и мороженого.

Плакаты СССР о качестве мороженого (фото: росСМИ)

Большой популярностью пользовались пломбиры разных сортов и знаменитые торты из мороженого. В состав орехового или миндального мороженого входили поджаренные ядра орехов или миндаля. Пломбиры в частности любили за насыщенный вкус, ведь в него входило якобы 15% молочного жира.

Однако на самом деле такая яркость вкуса обусловлена далеко не натуральностью используемых ингредиентов.

Приблизительный ассортимент мороженого в советском союзе (фото: росСМИ)

В 1980 году к стандартной рецептуре мороженого начали добавлять молоко вместо сливок, что делало его не таким жирным. После этого начали добавлять растительные и гидрогенизированные жиры. А вместо загустителя были крахмал или мука.

Это значительно удешевляло производство и позволяло удерживать цены низкими. К тому времени традиционный пломбир стоил примерно 20 копеек.

Компания "Главхолод" была господствующим производителем мороженого (фото: росСМИ)

В 1990 в СССР начали завозить импортную продукцию с химическими наполнителями, а отечественное производство почти прекратилось.

Следует добавить, что Союз соревновался с США по количеству изготовленного мороженого. Однако за год мог произвести только 8 000 тонн, в то время как штаты - 600 000.