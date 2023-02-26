Непотрібні речі, на які не варто витрачати гроші після 40 років

Косметика за шалені гроші

Реклама дорогої антивікової косметики обіцяє просто дива. Маска вранці, пінка ввечері, і ви знову виглядатимете максиму на 25 років. На жаль, ні. Жодна косметика не здатна повернути вам молодість. Більш ефективними засобами з віком можуть стати спеціальні ін'єкції чи хірургічне втручання. Але подумайте, чи справді це вам потрібно?

Погана кава

У юності ми могли собі дозволити випити будь-яку чашку кави, у тому числі розчинний напій або каву не кращої якості. Відмовтеся від таких напоїв повністю. Краще вже випивати лише одну чашечку на день, але гарної якості. А витрачати кошти на щось дешевше – не варто.

Купую все, що бачу

Ви побачили гарну блузу в магазині, а далі все, як у тумані? Погодьтеся, такі ситуації відбуваються у будь-якому віці. Однак перш ніж оплатити свою покупку, подумайте, з чим ви поєднуватимете її у своєму гардеробі. Як її носитимете і куди. Це убереже вас від таких спонтанних покупок та збереже гроші.

Спідня білизна

Після 40 варто дуже ретельно підбирати собі білизну. Ліфчики повинні бути підібрані точно за розміром, вони не повинні бути малі, великі, широкі, тісні, десь тиснути – це важливо для вашого здоров'я.

Також уважно варто поставитися до трусиків - мереживну білизну далеко не ховайте, але для щоденного носіння підберіть хорошу та якісну, наприклад, з бавовни.

Не варто набирати білизну сумнівної якості на розпродажах чи інтернет-магазинах. Замість цілої скриньки нехай у вас буде 2-3 комплекти.

Хаотична купівля ліків

Подруга порадила хороший препарат, а ось ці таблетки нехай лежать в аптечці - раптом стануть у пригоді, а ось ці мамина знайома дуже радила. І у вас удома накопичується ціла шафа ліків, які майже ніхто і ніколи не використовує.

У кожного препарату є термін придатності й через рік ви цей препарат точно відправите у смітник. Не потрібно купувати ліки для профілактики чи за рекомендацією знайомих. Тримайте в домашній аптечці лише те, що вам виписав сімейний лікар і що ви використовуєте досить регулярно.

Якісний контент

Перестаньте використовувати свій мозок як місце для зливу будь-якої інформації. Зараз майже в кожному будинку використовують кабельне телебачення і щодня різними каналами показують десятки передач, які не несуть жодного освітнього потенціалу, а часом і сенсу взагалі.

Знайти потрібну інформацію ви можете завжди в інтернеті. А захаращувати свою голову зовсім непотрібними речами – точно не варто. Краще подивитися хороший художній фільм. Тому замість оплати величезної кількості каналів, підпишіться на сайт із фільмами та освітній канал.