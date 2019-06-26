Непостижимая утрата: на Донбассе умер известный волонтер (фото)

Волонтер Сергей Николаенко умер в Донецкой области в Бахмуте. Церемония прощания с известным предпринимателем, который годами занимался культурной деятельностью в родном городе и помогал украинской армии и переселенцам, состоялось 26 июня в 14:30 в селе Иваньковское (Красное). Об этом говорится в сообщении на его Facebook-странице.

Сергей Николаенко после освобождения воинами ВСУ Бахмута от боевиков-"ДНРовцев" летом 2014 года (город тогда назывался Артемовск) организовал пункт сбора помощи для украинских бойцов. Также он являлся основателем и главой благотворительной организации "Бахмут Украинский" и общественной организацией "Моя Единая".

Активист-предприниматель с своем свободном пространстве "Мастерская" (Простір ідей "Майстерня") проводил культурные и общественные мероприятия в Бахмуте, помогал воспитывать детей.

Сергей Николаенко (Фото с Facebook)

Пользователи сети высказывают соболезнования родным и близким Сергея Николаенко и вспоминают волонтера как активного, чесного и светлого человека и настоящего патриота.

Царствие небесное...

Соболезную!

Оля, мы далеко, но душой с тобой, невозможно поверить. Светлая память Сергею. Жизнь перед глазами пролетела, молодость, Сережкина улыбка, всегда жизнерадостным человеком был. Держись, дорогая.

Спасибо за все, что вы сделали! За молодежь, за воспитание, за терпение... за то, что вы были и есть - в тех, кого воспитали.

Вечная память!

Примите искренние соболезнования! Светлая память Сергею Федоровичу. Он был очень светлым и честным человеком.

Господи, какое горе! Примите соболезнования! Наши ряды редеют! Вечная память хорошему человеку и патриоту! Земля пухом!

Непостижимая утрата. Разделяю вашу скорбь. Ее трудно принять!

Искренне сочувствую... Еще одна огромная потеря в наших рядах.

Печально. Земля ему пухом. Светлая память. Потери всегда неожиданные, но эта - еще больше. Всегда активен, жизнерадостен. Буду его таким всегда помнить...

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Как сообщалось ранее, 6 мая в Харькове умер волонтер Максим Курчашов, который не дожил всего четыре дня до своего 46-летния. Мужчина покончил жизнь самоубийством.

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