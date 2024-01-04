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Непоправна втрата для української науки. На Харківщині загинув Руслан Шуліпа

Четвер 04 січня 2024 12:31
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Непоправна втрата для української науки. На Харківщині загинув Руслан Шуліпа Загинув науковець Руслан Шуліпа (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Харківській області під час артобстрілу загинув науковець Руслан Шуліпа. Цього тижня він мав відсвяткувати свій 38 день народження.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення інформаційного порталу Сумської міської ради.

Руслан Шуліпа навчався у СумДПУ імені Макаренка, працював в Інституті прикладної фізики НАН України в секторі експлуатації та модернізації електростатичних прискорювачів, керував аналітичним прискорювачем, розробляв для нього автоматичний прилад для вимірювання характеристик пучка іонів. Обіймав посаду головного інженера.

"У четвер, 4 січня, в Сумах попрощаються з мужнім воїном Русланом Шуліпою. Військовик загинув 30 грудня, захищаючи Україну. Цього тижня він мав зустріти своє 38-річчя", - сказано у повідомленні.

У четвер, 4 січня, о 12:00 Героя відспівають у Свято-Воскресенському кафедральному соборі (площа Незалежності, 19), а о 13:15 поховають на Алеї Слави Баранівського кладовища у місті Суми.

Ім'я Руслана Шуліпи стало 76-м в списку втрат серед науковців, який веде спільнота "Моя наука".

Непоправна втрата для української науки. На Харківщині загинув Руслан Шуліпа

Загинув науковець Руслан Шуліпа (скріншот)

Раніше ми писали про те, що на війні загинув 21-річний боксер та боєць ММА Артем Хан, який захищав Україну з перших днів війни.

А ще розповідали про те, що внаслідок обстрілу Львова загинув відомий баскетболіст, тренер та майстер спорту міжнародного класу Віктор Кобзистий.

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