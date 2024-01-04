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Непоправимый урон для украинской науки. В Харьковской области погиб Руслан Шулипа

Четверг 04 января 2024 12:31
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Непоправимый урон для украинской науки. В Харьковской области погиб Руслан Шулипа Погиб ученый Руслан Шулипа (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Харьковской области при артобстреле погиб ученый Руслан Шулипа. На этой неделе он должен был отпраздновать свой 38-й день рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение информационного портала Сумского городского совета.

Руслан Шулипа учился в СумГПУ имени Макаренко, работал в Институте прикладной физики НАН Украины в секторе эксплуатации и модернизации электростатических ускорителей, руководил аналитическим ускорителем, разрабатывал для него автоматический прибор для измерения характеристик пучка ионов. Занимал должность главного инженера.

"В четверг, 4 января, в Сумах попрощаются с мужественным воином Русланом Шулипой. Военный погиб 30 декабря, защищая Украину. На этой неделе он должен был встретить свое 38-летие", - говорится в сообщении.

В четверг, 4 января, в 12:00 Героя поют в Свято-Воскресенском кафедральном соборе (площадь Независимости, 19), а в 13:15 похоронят на Аллее Славы Барановского кладбища в городе Сумы.

Имя Руслана Шулипы стало 76-м в списке потерь среди ученых, который ведет сообщество "Моя наука".

Непоправимый урон для украинской науки. В Харьковской области погиб Руслан Шулипа

Погиб ученый Руслан Шулипа (скриншот)

Ранее мы писали, что на войне погиб 21-летний боксер и боец ММА Артем Хан, защищавший Украину с первых дней войны.

А еще рассказывали, что в результате обстрела Львова погиб известный баскетболист, тренер и мастер спорта международного класса Виктор Кобзистый.

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