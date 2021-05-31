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Непогода в Украине натворила много беды: Запорожье залило, а в Виннице побило деревья

Автор: Людмила Жукова

Непогода в Украине бушевала 30 мая. В результате в трех областях десяток населенных пунктов остались без света.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В Запорожье, например, ливнем затопило центр города, автомобили плавали по центральным улицам.

Автомобили останавливались, потому что проехать было невозможно. Город сковали многочисленные заторы.

По словам специалистов, главная причина затопления — это ливневки, которые не справляются с серьезными осадками. Сливных сетей в городе или недостаточно, или же их просто заасфальтировали во время ремонта дорог.

Такая же участь с осадками постигла и Винницу. Непогода обрушилась внезапно, поэтому через несколько минут улицы превратились в реки. Величина града была огромная, осадки полностью укрыли землю.

Когда он подтаял, горожане даже пытались лепить снежки. Куски льда плавали по дорогам и тротуарам. Ливень длился всего час, но град успел изрядно побить овощи и цвет плодовых деревьев.

Как мы ранее писали, мощный ливень затопил Житомир, жители устроили водные развлечения прямо на улицах.

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