Непогода в Украине натворила много беды: Запорожье залило, а в Виннице побило деревья

Непогода в Украине бушевала 30 мая. В результате в трех областях десяток населенных пунктов остались без света.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В Запорожье, например, ливнем затопило центр города, автомобили плавали по центральным улицам.

Автомобили останавливались, потому что проехать было невозможно. Город сковали многочисленные заторы.

По словам специалистов, главная причина затопления — это ливневки, которые не справляются с серьезными осадками. Сливных сетей в городе или недостаточно, или же их просто заасфальтировали во время ремонта дорог.

Такая же участь с осадками постигла и Винницу. Непогода обрушилась внезапно, поэтому через несколько минут улицы превратились в реки. Величина града была огромная, осадки полностью укрыли землю.

Когда он подтаял, горожане даже пытались лепить снежки. Куски льда плавали по дорогам и тротуарам. Ливень длился всего час, но град успел изрядно побить овощи и цвет плодовых деревьев.