Негода в Україні накоїла багато біди: Запоріжжя залило, а у Вінниці побило дерева

Негода в Україні вирувала 30 травня. В результаті в трьох областях десяток населених пунктів залишилися без світла.

У Запоріжжі, наприклад, зливою затопило центр міста, автомобілі плавали центральними вулицями.

Автомобілі зупинялися, бо проїхати було неможливо. Місто скували численні затори.

За словами фахівців, головна причина затоплення - це ливнівки, які не справляються з серйозними опадами. Зливних мереж у місті або недостатньо, або ж їх просто заасфальтували під час ремонту доріг.

Така ж доля з опадами спіткала і Вінницю. Негода обрушилася раптово, тому через кілька хвилин вулиці перетворилися на річки. Величина граду була величезна, опади повністю вкрили землю.

Коли він підтанув, городяни навіть намагалися ліпити сніжки. Шматки льоду плавали по дорогах і тротуарах. Злива тривала всього годину, але град встиг неабияк побити овочі і цвітіння плодових дерев.