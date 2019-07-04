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Неожиданный поворот: раскрыта истинная причина отравления Алибасова

STYLERПерсоны    04.07.2019 - 11:55
Неожиданный поворот: раскрыта истинная причина отравления Алибасова
Бари Алибасов (фото: instagram.com/alibasov_nana)

Бари Алибасов якобы перепил, а не отравился "Кротом"

Бари Алибасов попал в больницу из-за отравления алкоголем. Об этом российским СМИ рассказала дочь супруги продюсера "На-на" Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга.

По ее словам, никто из близких родственников Алибасова не верит в его отравление "Кротом".

"У нас в семье говорили, что настоящая причина попадания Бари в клинику - недуг, который в народе шутливо называют "птица перепел". Перепил, вот и все", - заявила падчерица Алибасова.

В то же время, популярная российская артистка и писательница Наталья Штурм также рассказала в интервью "Комсомольской правде", что Алибасов находится в похожей ситуации, что и ныне покойный певец Евгений Осин, страдавший от алкоголизма.

Неожиданный поворот: раскрыта истинная причина отравления Алибасова

Бари Алибасов (фото: instagram.com/alibasov_nana)

К слову, сын Алибасова уверяет, что у него есть однозначные доказательства о попадании отца в больницу "в абсолютно трезвом состоянии".

"То, что папа может "накинуть" на каких-то мероприятиях, да. Ему сказали, что его печени хана, еще лет 20 назад, потому что он мог выпить всегда очень много. Но он никогда не пил не по работе. Всегда только по делу. Никогда у него не было такой проблемы, что ему нестерпимо хочется", - сказал Бари Алибасов-младший.

Ранее мы писали о том, что Бари Алибасов выгнал сына из дома и лишил его всех денег.

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